Американский композитор покончил с собой

Американский композитор и продюсер Джозеф Брукс, обладатель премий Grammy и "Оскар", покончил жизнь самоубийством в воскресенье в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Полиция обнаружила тело 73-летнего Брукса с целлофановым пактом на голове и полотенцем на шее в его квартире на Манхэттене. Полицейские также нашли баллон с гелием с прикрепленным к ней шлангом и предсмертную записку композитора. Содержание записки не разглашается.

По данным AP, в 2009 году Брукс был арестован по обвинению в изнасиловании женщин, которых он приглашал к себе домой под предлогом прослушивания. Композитор скончался до начала судебного процесса по этому делу.

Брукс, напоминает РИА "Новости", получил премии Grammy и "Оскар"в 1977 году за песню "You Light Up My Life" ("Ты осветила жизнь мою"). Композитор также написал сценарий и выступил продюсером одноименного фильма.