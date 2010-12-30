Речь идет таки о политических репрессиях, господин Олийнык

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Олийнык написал небольшую статью «Следует различать политические репрессии и уголовное преследование за пренебрежение законами» в которой пытался доказать, что уголовные дела, которые в массовом порядке возбуждаются сейчас относительно представителей оппозиции, не имеют никакого отношения к политическим репрессиям.

Честно говоря, мне даже немного неудобно объяснять господину Олийныку, судье с многолетним стажем, почему то, что сейчас происходит, имеет мало общего с борьбой правоохранительных органов с уголовными преступлениями.

Во-первых, действия правоохранительных органов можно лишь тогда считать действительно борьбой с теми, кто совершает уголовные преступления, когда они касаются не только представителей оппозиции, но и сегодняшних властей предержащих. Оснований для возбуждения уголовных дел относительно прежних правительственных чиновников и чиновников разного уровня более чем достаточно. Но даже некоторая обнародованная информация свидетельствует о том, что представители сегодняшней власти готовы с профессиональной легкостью превзойти „достижения” предшественников. Так, невзирая на предание огласке скандальных фактов очевидного разворовывания бюджетных средств, начиная в известной мере с анекдотической истории со скамьями в харьковском метрополитене по цене 630 тысгривен, и уже не говоря о многомиллиардных убытках государства от деятельности фирмы „Ливела”, ни одного уголовного дела до сих пор не было возбуждено. То есть очевидна откровенная избирательность относительно расследования уголовных дел. И эта выборочность определяется тем, находится ли определенное лицо при власти или в оппозиции. А это - прямое подтверждение политического характера преследований.

Во-вторых, украинское общество столкнулось с худшей ситуацией за время независимости, когда расследование уголовных дел сопровождается откровенными злоупотреблениями арестами в качестве меры пресечения. Показательно, что господин Олийнык перевел разговор с требования представителей НУ-НС не применять меры пресечения, связанные с лишением свободы, на общую тему злоупотреблений, которые осуществлял Юрий Луценко. Но это абсолютно разные вопросы. Если у правоохранительных органов есть основания для расследования тех или других уголовных дел против господина Луценко или кого-либо из представителей прежней власти, то пусть делают это. Правда потом эти дела должны быть переданы в суд и там уже доказано наличие в действиях должностных лиц криминальной составляющей. Но вместо этого общество сталкивается с фактами массовых безосновательных арестов. В абсолютном большинстве этих случаев использования взятия под стражу в качестве меры пресечения было осуществлено судьями с откровенным нарушением норм статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса. Частью второй этой статьи определяется, что „меры пресечения применяются при наличии достаточных оснований считать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный будет пытаться уклониться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность”.

К сожалению, предшественники нынешней власти не изменили карательную практику правоохранительных и судебных органов, за что, по большому счету, сейчас они и расплачиваются.

Если речь идет об обвинении в разворовывании государственных средств, то граждане еще могут как-то оправдать действия власти. Но когда арестовывают даже не организаторов, а лишь участников митингов предпринимателей, то становится очевидным, что речь идет об откровенном и грубом нарушении прав и свобод граждан. Уголовное преследование предпринимателей осуществляется по статье "преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое причинило вред в больших размерах" по предварительному сговору группы лиц. Их обвиняют в повреждении плитки на Майдане. Очевидная абсурдность этого обвинения к тому же совмещена с использованием ареста в качестве меры пресечения и выглядит демонстративным нескрываемым фактом запугивания властью всего общества. Следовательно сейчас, невзирая на потуги господина Олийныка, можно категорично утверждать, что действия власти начали в последние месяцы носить характер целеустремленных политических репрессий, а арестованные предприниматели являются политическими узниками.

И если уголовные дела и аресты прежних государственных чиновников хоть в какой-то степени можно объяснить борьбой с оппозицией, то аресты предпринимателей свидетельствуют о желании власти запугать миллионы рядовых украинских граждан и малых предпринимателей, которые вряд ли готовы покорно смириться и нести груз реформ, которые осуществляются действующей властью в интересах олигархических групп.

Потому вопрос сейчас заключается не в том, являются ли действия власти уголовным преследованием за пренебрежение законами или политическими репрессиями. Ответ на этот вопрос достаточно очевиден.

Основной вопрос, который вынуждены задавать многие в Украине и за ее границами, настолько ли в действительности укрепилось гражданское общество за время президентства Ющенко, что способно к организованной борьбе за права и свободы украинских граждан, или нас ожидает долгосрочная деятельность хунты, которая подмяла под себя все ветви власти включая судебную и правоохранительную систему.

Борис Кушнирук