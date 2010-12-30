Следует различать политические репрессии и уголовное преследование за пренебрежение законами

Сегодня Печерский суд Киева принял решение об аресте сроком на два месяца экс-министра внутренних дел Луценко. Оппозиция сразу же начала вопить, что содержание Луценко под стражей “будет индикатором того, что действия правоохранительных органов носят характер политического преследования”. Мол, у следствия не было никакой необходимости, “словно в плохом детективе, среди бела дня в выходные хватать человека”.

Зачем были все эти заявления? Фракция НУ-НС откровенно ответила на этот вопрос: “Мы требуем, чтобы в ходе расследования относительно Луценко не применились меры пресечения, связанные с лишением свободы”.

Однако напомню: за то время, когда Юрий Луценко возглавлял МВД, он создал себе имидж, с одной стороны, несколько «необычного» министра силового ведомства. Состоя в высокой государственной должности, он часто вел себя так, что появлялись обоснованные сомнения – сознает ли Юрий Виталиевич всю меру ответственности не только за каждое действие подчиненных ему стражей порядка, но и за каждое СВОЕ публичное слово?

Они подтвердились, когда со временем Луценко стал фигурантом ряда громких скандалов. Тогда у общественности возник вполне закономерный вопрос – это ли министр внутренних дел страны, которая поставила себе целью стать полноправным членом европейского сообщества, образцом законопослушания? Луценко умело эксплуатировал образ эдакого «своего в доску парня», хотя в действительности за этим прятался собственный интерес, использование служебных полномочий в корыстных целях и банальные нарушения закона, которые постоянно сходили из рук.

То, что происходит из Луценко сейчас, по моему убеждению является вполне закономерным. Его арест не имеет ничего общего с «политическими преследованиями». Ведь инкриминируют Юрию Виталиевичу вполне конкретные противоправные действия, а не преследуют за высказанные публично убеждения. В Украине никого не задерживают за взгляды или политическую позицию.

В народе говорят – «если не ел чеснока, то и запаха не будет». Применительно к Луценко, эту фразу можно сказать так: «Если ты в политике – не «ешь чеснока». Не стоит использовать свою политическую деятельность как ширму для прикрытия нарушений закона. Убежден, что следствие будет беспристрастным и объективным. И оно обязательно отделит «мух от котлет».

В ситуации с Луценко речь идет исключительно об ответственности бывшего министра за нарушение закона. Его гражданские права полностью соблюдены, он имеет все законные возможности для доказательства своей позиции.

Луценко, еще пять лет назад громче всех кричал: «Закон – один для всех». Сегодня время показывает, что закон действительно должен быть единым для всех. Все будут отвечать за сделанные правонарушения, независимо от служебного статуса или прежних регалий. В Украине не должно быть ни одного неприкосновенного перед законом человека. Надеюсь, что украинское общество вскоре в этом убедится.

Владимир Олийнык, народный депутат от Партии регионов