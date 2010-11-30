Господа политики, сколько можно пиариться на теме Голодомора?!

Украина отметила День памяти жертв Голодомора, а политики в который раз пропиарились на этой трагедии.

В пятницу вечером смотрел два политических ток-шоу - «Шустер Live» и «Большую политику» с Евгением Киселевым. То, что увидел и услышал, очень огорчило. Отечественная историческая наука XXI века стала полностью заполитизированной. Тем более когда речь идет о Голодоморе.

Древнеримский политический деятель Марк Цицерон говорил: «Первая задача истории – воздержаться от лжи, вторая – не скрывать правды, третья – не давать повода заподозрить себя в пристрастности или в предвзятой враждебности». Именно предвзятой враждебности с обеих сторон на упомянутых телепрограммах было в избытке.

Понимаю редакторов ток-шоу: чем скандальнее эфир, тем выше его рейтинг. Понятно и поведение нынешних политиков, которым, к сожалению, безразлично, о чем спорить со своими оппонентами.

Не понимаю только, почему они делали вид, что не пиарятся на исторических темах, ведь как нынешние провластные силы, так и оппозиция, активно используют наиболее острые проблемы отечественной истории в своих политических технологиях. При этом почти все подчеркивают, мол, пора прекратить спекуляции на исторических темах – как будто кто-то, кроме них, может это за них сделать.

Приведу несколько примеров. “Регионалка” госпожа Богословская в эфире программы “Шустер Live” обвинила своих оппонентов из “Нашей Украины” в том, что они пиарятся на истории, потому что “больше не на чем”, и тем самым усиливают противостояние в обществе. Действительно, НУ слишком открыто и бесцеремонно использует Голодомор в своих политических играх. Нынешний председатель партии Наливайченко говорит о компенсациях украинским семьям, пострадавшим от Голодомора, но не указывает, откуда взять средства, ведь сумма, видимо, должна быть значительная. Еще не забылась эпопея с выдачей советских сбережений в «Ощадбанке»...

Как по мне, наибольшим проявлением кощунства со стороны многих политических сил было помпезное объявление, от какой партии зажжена свеча возле памятника. Для чего? Чтобы “засветиться” перед потенциальным избирателем?

В то же время вопрос к Богословской: имеет ли она моральное право кого-то обвинять, когда ее политическая сила в вопросе о Голодоморе вообще перешла все границы. Почему тогда эта госпожа, которая якобы выступает против раскола Украины в вопросах истории, не поставит на место своего однопартийца Колесниченко, который со своей украинофобской выставкой «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» кочует по всей стране, вызывая у украинцев искреннее возмущение ее организатором. В г.Ровно облсовет даже принял постановление о запрете этой «объединяющей исторической выставки». Почему Богословская не выступит на политсовете партии с предложением запретить однопартийцам использовать в политических целях исторические вопросы, которые неоднозначно воспринимаются в обществе? Почему она молчит относительно антиукраинских выпадов министра образования Табачника?

Если Богословскую так беспокоит проблема раскола украинского общества, то почему бы ей не выступить с законодательной инициативой запретить политикам использовать исторические даты и праздники для своего пиара? У них же большинство в Верховной Раде, которое с легкостью проводит практически все правительственные законопроекты.

Думаю, ответ на эти вопросы лежит на поверхности. ПР не хочет такого запрета, потому что сама подпитывает свой рейтинг среди населения юго-востока “историческими” вопросами. Причем об их достоверности абсолютно не беспокоятся.

Например, Табачник (кстати, “доктор исторических наук”) позволяет себе высказывания о том, что бойцы УПА стреляли воинам Красной армии в спину во время войны, терроризировали мирное население, забывая при этом, что этим занимались и представители советской власти в Западной Украине (партизаны, энкаведисты, солдаты регулярной армии).

Настоящий украинский политик сказал бы, что это одна из трагических страниц нашего народа, когда в ходе гражданского противостояния украинцы разных политических взглядов физически уничтожали друг друга, и нам стоит не спекулировать на этом, а сделать правильные выводы, чтобы в будущем не допустить такого. Но разве такое может сказать Табачник?

Экс-президент Ющенко тоже использовал вопрос истории довольно конъюнктурно. Иначе бы он присвоил звание Героя Украины Степану Бандере не тогда, когда стало ясно, что проиграл президентскую гонку, а в год его столетнего юбилея. Но тогда это было политически невыгодно – еще теплилась надежда на второй президентский срок.

Нашеукраинцы выступают за статус ветеранов для воинов УПА, но почему они не сделали этого, когда в парламенте демократические силы имели большинство?

Хуже всего то, что практически никто не прислушивается к мнению профессиональных исследователей. А для чего это делать, если каждый украинский политик чувствует себя историком? Тот же Колесниченко, имея две специальности «ученый агроном» и “правовед” в статусе Заслуженного юриста Украины, может, не моргнув глазом, заявить исследовательнице Голодомора Гриневич, как это было в прямом эфире «Большой политики», что он “историк”. Если так, то должен помнить слова французского философа Пьера Буаста: «Чтобы писать историю достойным образом, нужно забыть о своей вере, своей отчизне, своей партии».

Если так будет и дальше, украинская история рискует потерять статус науки и будет обслуживать разные политические силы, а не общество. Такое положение вещей выгодно прежде всего политической верхушке страны, а не обществу, которое все больше раскалывает та же верхушка.

Хотелось бы, чтобы на телевидении появлялось больше исторических программ, где гостями были бы не политики, а профессиональные исследователи разных периодов отечественной истории, которые бы на документальных примерах доказывали свою позицию обществу. Ведь то, что сейчас рядовой украинец слышит из уст политиков, историей назвать нельзя. Это типичная политическая пропаганда.

Владимир Гинда, историк