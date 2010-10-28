Разочарование «регионалами» раздражает больше, чем переходы чиновников в ряды победителей

Мораль Марка Твена

Все годы после Майдана, особенно ближе к президентским выборам, обстановка в учительских, больничных, бухгалтерских и прочих конторских коллективах напоминала церковный приход, описанный Марком Твеном.

Дело было 136 лет назад, в местечке Хартфорд, штат Миссури. Священник Джо Твичел проголосовал на президентских выборах за демократа, тогда как его паства — за республиканцев. Кто как голосует, тогда ещё не считалось тайной, волеизъявление каждого могли видеть все. Собрание прихожан решило батюшку прогнать.

Едва ли не в каждой бело-голубой учительской и пр. была пара оранжевых ворон, а в оранжевой — пара бело-голубых. Что претерпевали самые стойкие из них, знают не все. В одном известном мне селе оранжевой химичке учительская устроила бойкот. С нею не здороваются по сей день. Вдохновитель бойкота поймал меня на улице.

— Желал бы отрекомендоваться. Преподаю математику, влюблён в неё с детства. Вторая любовь — Партия регионов.

Маленький, со стриженой бородкой, в клетчатой тройке. Одна женщина жаловалась: придёшь к нему о дочке-школьнице поговорить, а он — о «регионалах»: почему надо голосовать за них. На большой перемене прохаживается по коридору, разговаривает сам с собой, о чём — не разобрать. А когда примется, бывает, напевать, можно разобрать: «Партия регионов-онов-онов!»

— И что теперь? — интересуюсь у него.

— То-то и оно, — вздыхает. — Обещания не выполняются. Средств у них нет.

— Так выручайте своих. Начните сбор. Сами по сотне гривен вносите.

— Понял: шутка. Честь имею. Желал отрекомендоваться.

Номенклатурного «бютовца»-чиновника встретить уже невозможно. Если он всё ещё «бютовец», то уже не чиновник, если же он по-прежнему чиновник, то уже не «бютовец». Говорит об этом обычно невесело, но откровенно. Благополучие семьи — превыше всего. Затем идут интересы коллектива, если таковой имеется под его началом: жалко покидать людей и дело на какого-нибудь профессионала.

Джо Твичел для первого раза был прощён. После этого он благополучно служил ещё много лет и все годы голосовал как все. Человек был обременён большой семьёй, не имел постороннего дохода. Марк Твен горячо приветствовал его. Не полагаясь на память, я не поленился, достал книгу, с удовольствием выписываю: «Он пожертвовал своей политической независимостью и такой ценой спас свою семью. При подобных обстоятельствах это был высший и лучший род человечности».

Выводы. 1. Украина — не единственная разделённая страна. Американцы, можно сказать, всю жизнь разделены на республиканцев и демократов, и это серьёзное, нередко — страстное, разделение, конца ему не видно. То же и англичане. Тори и лейбористы иногда, как лёд и пламень. Горячая, огнедышащая партийная раскраска моему глазу, кстати, приятнее, чем что-то по-китайски или по-российски серое. 2. Осуждать нынешнего украинского Джо Твичела — значит, требовать от него подвига, а требовать от человека подвига нехорошо. 3. И по-настоящему подло — ставить его в положение, когда он вынужден жертвовать своей политической независимостью страха ради.

Звучит в Украине и другая песня: «Я до потери пульса агитировала родных и знакомых, набиралась наглости ходить по дворам, меня рвали собаки... И где же улучшение моей жизни уже сегодня? Эти обманщики, эти предатели — я их ненавижу! Я ищу того, кто поможет мне пожертвовать собой, чтобы Украина вздохнула свободно».

Согласимся: такое свирепое разочарование раздражает больше, чем тихая сконфуженность блаженного любителя математики. И намного больше, чем унылый переход «бютовца»-чиновника в ряды победителей, тем более что отвечать за это, по правде, не ему.

Отвечать за это им.

Анатолий Стреляный, Комментарии: