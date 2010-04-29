Поглупел ли Пинзеник с тех пор, как Чечетов назвал его «блестящим экономистом»?..

После подписания на прошлой неделе в Харькове скандального соглашения по газу и Черноморскому флоту Кабмин в спешном порядке пересчитал показатели проекта бюджета-2010 и передал его в понедельник в Верховную Раду (№6000). Уже во вторник данный законопроект был без всякого обсуждения проголосован 245 парламентариями в первом чтении и в целом, а сегодня под ним уже появилась и подпись Президента.

Доходы бюджета на этот год согласно упомянутому законопроекту запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 323,556 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 244,027 млрд. грн. Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Правительство разработало проект госбюджета-2010 исходя из прогноза роста ВВП в 2010 года на уровне 3,7% (номинальное значение 1083,1 млрд. грн.), инфляции - 13,1% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Но не успели, как говорится, еще высохнуть чернила на этом, подправленном Кабмином, документе, как сразу же прозвучала острая критика в его адрес из уст, в частности, эксперта, в авторитете которого на финансовом поприще мало кто сомневается – экс-министра финансов Виктора Пинзеника. Виктор Михайлович разгромил показатели проекта бюджета-2010 в исполнении нынешнего правительства в пух и прах.

Пинзеник заявил, что потенциальный дефицит государственного бюджета Украины на 2010 года с учетом проблем НАК «Нафтогаз Украины» составляет 170 млрд. грн., или 15,7% ВВП, а с учетом государственных гарантий – свыше 200 млрд. грн., или 20% ВВП.

Как видим, отличие двух прогнозов огромное – приблизительно, как по росту между ишаком и слоном. При этом экс-министр финансов выделил четыре способа, с помощью которых правительство Азарова пытается запудрить мозги, в первую очередь, МВФ, старательно преуменьшая размеры реальной дыры в бюджете-2010.

Во-первых, дефицит нужно увеличить с задекларированных в правительственном законопроекте 57,7 млрд. грн. (5,1% ВВП) до 88,2 млрд. грн. (8,1% ВВП), считает Пинзеник. Поскольку 30,5 млрд. грн., запланированные на восстановление банковского сектора, также следует относить к бюджетному дефициту.

Во-вторых, в проекте Кабмина ожидается увеличение поступлений в общий фонд госбюджета аж на 40% по сравнению с 2009 годом, а такого роста быть не может, уверен знающий дело финансист. Завышение показателя составляет, по его мнению, около 30 млрд. грн.

В-третьих, как полагает Пинзеник, в украинских реалиях в дефицит превращаются государственные гарантии по кредитам. А они предусмотрены на сумму 45 млрд. грн.

В-четвертых, маловато, убежден экс-министр, предусмотрено в бюджете денег на дотации «Нафтогазу». В прошлом году среднегодовая цена газа составляла 230 долларов США (примерно, как и на этот год – автор), а объем дотаций «Нафтогаза» из бюджета достигал почти 30 млрд. грн. В бюджете же заложено реальных источников для покрытия разницы в ценах на 2010 год всего 0,7 млрд. грн., пишет Пинзеник.

Конечно, правительство Януковича-Азарова может не признавать расчетов Пинзеника, однако имеются таки серьезные сомнения в реальности предложенного Кабмином размера дефицита бюджета.

К примеру, есть основания предполагать, что благодаря удачной теперешней внешней конъюнктуре увеличат отчисления налогов в бюджет ведущие украинские экспортные отрасли – металлургия и химия. Но если вспомнить, как еще недавно плакались владельцы химических и металлургических предприятий, добиваясь и таки добившись от Кабмина пролонгации льгот на второй квартал, то в такую перспективу не очень-то верится. К тому же, трудно себе представить, каким образом налоговики будут выбивать положенные налоги с Ахметова, Фирташа и других крупных бизнесменов из Партии регионов (или «сочувствующих» новой власти), если они финансировали последнюю избирательную кампанию Януковича, а теперь рассчитывают возместить свои материальные «потери».

На увеличение налоговых поступлений от малого бизнеса рассчитывать также весьма опрометчиво. Например, согласно недавно презентованной правительством «Концепции проекта закона Украины «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» никакого послабления налогового пресса, в частности, для «упрощенцев» не ожидается. Наоборот, даже для самых мелких предпринимателей предстоит платить гораздо больше – пусть, не в бюджет, а в социальные фонды.

Кроме того, планируется значительно повысить ставку единого налога для предпринимателей, чей оборот выше 300 тыс. грн. в год. Так, если оборот окажется в диапазоне от 300 до 600 тыс. грн., то ставка единого налога составит от 200 до 1000 грн.

А для юридических лиц правительство вообще хочет ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Если оборот составляет от 1 до 2 млн. грн. в год - 9% (при уплате НДС) и 12% (без НДС), с 2 до 3 млн. грн. - 12% (с НДС) и 15% (без НДС).

Вряд ли в таких условиях предприниматели дадут какую-то бюджетную прибавку. Скорее, наоборот, многие из них уйдут в «тень». В данном ракурсе не лишним будет вспомнить, что впервые в Украине произошло сокращение количества работников, занятых в малом бизнесе, именно во времена первого премьерства Януковича: в 2003 году их было 2 052,2 тыс. человек, а в 2004 году – 1 978,8 тыс. (до этого наблюдался ежегодный рост, начиная с 1992 года). А главной причиной сворачивания своей деятельности сами же предприниматели с подачи Инны Богословской назвали разбушевавшуюся тогда в стране «азаровщину».

Но, может быть, раз не получается с крупным и малым бизнесом, то новая власть надеется на улучшение ситуации в бюджетной сфере хотя бы вследствие усиления борьбы с коррупцией и, в частности, с прекращением разворовывания десятков миллиардов в системе госзакупок?

Увы, нет! Ничего хорошего не следует ожидать и в этой сфере. Как стало недавно известно, система госзакупок превращается ныне в опричное владение Петра Симоненко со товарищи. Причем роль опричников исполняют депутаты и чиновники, которых журналисты давно окрестили «тендерной мафией», а на командные посты системно расставляются лица, тем или иным образом причастные к функционированию сомнительных тендерных схем. Кадровая зачистка исходит из единственного принципа — безусловной лояльности к патрону.

Вот такие печальные вырисовываются перспективы с бюджетом нынешнего года. И кому, спрашивается, должно сегодня поверить руководство МВФ – Азарову с его планированием 5%-го дефицита или многоопытному Пинзенику с предсказанием дыры в 15-20%?

Вопрос, конечно, не простой. Однако стоит напомнить, что сами же представители команды Януковича-Азарова еще недавно вовсю нахваливали Виктора Михайловича, называя его после отставки в начале прошлого года с поста министра финансов правительства Тимошенко чуть ли не светочем и гением экономической науки.

«Я знаю Виктора Михайловича Пинзеника и как политика, и как ученого очень давно… Он – блестящий, профессиональный экономист. И когда на одну сторону чаши весов была положена его политическая репутация, а на вторую – профессиональная, он не смог пожертвовать вторым и закрыть глаза на тот беспредел, который делает правительство, прежде всего, в экономике. У него профессиональные честь и гордость стали выше, чем политическая перспектива», - блистал красноречием год назад, например, депутат из Партии регионов Михаил Чечетов. И ему вторили потом многие другие регионалы.

Получается из этих оценок, что верить в данном случае нужно таки Пинзенику? Ведь вряд ли он вдруг резко поглупел за последнее время, да и в команду Тимошенко Виктор Михайлович, вроде бы, так и не вступил до сих пор?..

Юрий Глухов