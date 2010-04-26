По Пинзенику дыра в бюджете выходит втрое больше, чем по Азарову

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что потенциальный дефицит государственного бюджета Украины на 2010 года с учетом проблем НАК «Нафтогаз Украины» составляет 170 млрд. грн., или 15,7% ВВП, а с учетом государственных гарантий – свыше 200 млрд. грн., или 20% ВВП.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии В.ПИНЗЕНИКА по поводу проекта госбюджета, подготовленного Кабинетом министров Украины.

«В материалах (дополнениях) по финансированию дефицита его размер уже указан не 57,7 млрд. грн. (5,1% ВВП), как задекларировано проектом государственного бюджета на 2010 год, а на 30,5 млрд. грн. больше – именно на такую сумму предусмотрено осуществить мероприятия по восстановлению банковского сектора. То есть дефицит составляет не 57,7, а 88,2 млрд. грн. (8,1% ВВП)», – отмечается в комментарии.

Еще одна «невидимая» часть проблемы, по мнению В.ПИНЗЕНИКА, связана с завышенным уровнем доходов. «В общий фонд государственного бюджета планируется получить 218,7 млрд. грн., или на 40% больше, чем в прошлом году. Завышение составляет 30 млрд. грн.», – отмечает экс-министр финансов.

«Ноу-хау правительства является и отсутствие зафиксированной цифры расходов. Норма закона относительно соответствующей суммы расходов не имеет никакого значения, поскольку пять других статей законопроекта позволяют превышать установленные цифры расходов. К сожалению, оценить «аппетиты» такого превышения крайне тяжело.

В украинских реалиях в дефицит превращаются государственные гарантии по кредитам. Они предусмотрены на сумму 45 млрд. грн.», – отмечает В.ПИНЗЕНИК.

Экс-министр финансов считает, что фактически никак не повлияли на бюджет и новые цены на газ. «В прошлом году среднегодовая цена газа составляла 230 долларов США, а объем дотаций «Нафтогаза Украины» из бюджета достигал почти 30 млрд. грн. В то же время в бюджете заложено реальных источников для покрытия разницы в ценах на 0,7 млрд. грн… Просуммировав «стоимость» вышеназванных проблем, получим указанную сумму дефицита», – резюмировал В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины передал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», в котором доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн.

Расходы госбюджета запланированы на уровне 323,556 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 244,027 млрд. грн.

Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.