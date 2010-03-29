Взрывы в Москве – следите за действиями власти

В Москве опять взрывы и опять гибнут люди. Трагедия для десятков, если не сотен, семей, страх и паника для москвичей и – широкие возможности для власти.

Когда нечто подобное происходит в цивилизованной стране, оно воспринимается там как несчастье, трагедия. А еще является сигналом для спецслужб относительно необходимости улучшить работу на опережение: обнаруживать и обезвреживать, но тихо и незаметно – чтобы обыватель ничего и не заметил.

В России такие акции имеют совсем другой эффект и всегда отражаются на внутренней политике.

Прежде всего, это отменный повод перетрясти кадры в гэбэшном стане. А главное – начать наступление широким фронтом на врагов, закрутить гайки и покончить со всяческими проявлениями свободолюбия среди российского народа.

Мы не знаем, что там случилось на самом деле, как взорвались те вагоны в метро и были ли там террористы-смертники, о которых заявляет российская власть. Но нам точно известно, что в Москве на этой неделе готовились акции протеста по образцу калининградских – против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. В Калининграде «коммунальные» акции вылились в невиданное до сих пор выступление против путинского режима. В последнее время гражданская жизнь в России заметно оживилась. Недовольство режимом становится более явным и может в конце концов приобрести некие организованные формы.

Стоит ли добавлять, что после последних взрывов никакие акции допущены не будут?

С того, как будут разворачиваться дальнейшие события, можно получить косвенные свидетельства – что в действительности стояло за нынешними террористическими актами.

Если заметным будет усиление позиций президента Медведева, то не исключено, что и в самом деле Путин теряет контроль над чеченцами и ситуацией вообще. Это значит, что московские теракты от 29 марта, возникли стихийно, так сказать, «естественным» путем, в качестве элемента борьбы – как ее понимают участники организовавшей их стороны.

Если же будет усиливаться Владимир Владимирович Путин, и мы услышим требования трудового народа вернуть ему президентскую власть (например, путем проведения досрочных выборов), – тогда не все так просто... Москвичи еще не забыли взрывов десятилетней давности, способствовавших приходу Путина к власти…

Поможет ли антитеррористический популизм второй раз?

Можем также допустить, что власти поднадоел марионеточный лидер Чечни Кадыров с его прихотями и непомерными аппетитами. Это, конечно, не может быть главным мотивом «террористической вакханалии», а так – дополнительным ее «плюсом». Кадырову можно предъявить претензию – в том, что не контролирует ситуацию, а следовательно, не может быть президентом бунтарской республики.

А еще следует ожидать нового усиления ксенофобии и нетерпимости к «чужакам» в среде самих россиян.

Зато сегодня Россия в центре внимания мировых СМИ. Это для нее шанс хоть каким-то боком стать в ряд «сильных» и демократических держав мира, для которых борьба с терроризмом – не показушная клоунада, не «сортиромочение» и не элемент драки за престол. А политическая реальность, которая появилась на почве противостояния двух миров.

Оксана Охримчук, Москва – Киев