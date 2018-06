Житель Австралии стал первым официально бесполым человеком

Житель Австралии по имени Норри МЭЙ-УЭЛБИ (Norrie May-Welby) стал первым человеком, чей пол в официальных документах обозначен как неопределенный (not specified), пишет 15 марта британская The Daily Telegraph.

Н.МЭЙ-УЭЛБИ родился в Шотландии, передает Лента.ру. Его пол при рождении был мужским. В возрасте семи лет он вместе с родителями переехал в Австралию. В возрасте 28 лет, в 1990 году, Н.МЭЙ-УЭЛБИ была сделана операция по перемене пола. Однако через некоторое время после превращения в женщину Н.МЭЙ-УЭЛБИ прекратил принимать гормональные препараты, поскольку счел, что женский пол ему тоже не подходит.

В настоящее время Н.МЭЙ-УЭЛБИ 48 лет, и он не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. С точки зрения УЭЛБИ, любое указание его пола в официальных документах было бы недопустимой ложью. В связи с этим УЭЛБИ обратился к властям австралийского штата Новый Южный Уэльс с просьбой внести соответствующие изменения в его документы. Австралиец дополнил свою просьбу справками от врачей, которые не смогли определить пол этого человека, и власти пошли УЭЛБИ навстречу.

В конце прошлого года права не принадлежать ни к мужскому, ни к женскому полу добились индийские евнухи. Тем не менее, в официальных документах они обладают полом, который указывается как "другой" (other).