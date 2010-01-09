История Сечевых стрельцов может объединить Украину

Недавно Президент издал указ о праздновании 95-летия победы украинских Сечевых стрельцов на горе Макивка. На что поспешила отреагировать Россия, назвав такое празднование “недружественным шагом”.

Я противник празднования отдельных битв независимо от того Конотоп это или бой на горе Маквка. Потому что празднуя то или иное сражение, мы словно продолжаем праздновать войну – а для меня это неоправдано как с исторической, так и с моральной точки зрения. Но я сторонник празднования идей и формирований, которые из этих идей следуют.

Есть ли что праздновать и кого чествовать, когда речь идет об Украинских сечевых стрельцах? Несомненно. Украинские сечевые стрельцы - это одна из тех идей, наравне с казачеством, без которых тяжело говорить о современной Украине – и то в более широком, сравнительном контексте. Объясню, что, во-первых, Украинские Сечевые стрельцы не были уникальным военным формированием. Национально-военные формирования, вроде сечевых стрельцов, возникли во время Первой мировой войны и создавались, как на стороне Российской империи, так и на стороне Австро-Венгерской империи. Напомню, что обе армии были имперскими – а насколько патриотическими и эффективными могли быть «вавилонские смешения» народов и языков, можно легко себе представить, читая «Бравого солдата Швейка». Поэтому каждая из империй считала, что, помимо обычных корпусов, нужно иметь еще и национальные формирования, которые бы отличались повышенным уровнем патриотизма. Кроме того, такие образования должны были апеллировать к тем народам, которые они шли “освобождать”. Скажем, в российском случае, это был чехословацкий корпус, созданный из военнопленных австро-венгерской армии, чтобы освобождать «братских словян из-под немецкого ига». Могу приводить подобные примеры среди финнов, поляков или латышей.

Во-вторых, историю стрельцов нельзя связывать лишь с Австро-Венгрией. Напомню, что Пилсудский тоже создавал свои легионы под немецким и австро-венгерским командованием – но эти легионы он трактовал как ядро будущей польской армии в независимом польском государстве (и, как показала история, его расчет оправдался). Такой же была логика творцов Украинских Сечевых Стрельцов: это должны были быть военные формирования, закладывающие основы будущей армии украинского государства. Мы не должны забывать, что Украинские Сечевые Стрельцы послужили основой для формирования украинской Галицкой Армии. Эта армия активно участвовала в украинской национально-освободительной борьбе 1917-20 годов – в частности, воевала с поляками за Львов и Галичину. Когда же она оказалась в Надднепрянской Украине, то была островком организованности в море анархии и насилия. Скажем, в отличие от Красной, Белой армии или армии УНР, она была менее всего была подвержена вирусу антисемитизма. Было известно, что где вступает Галицкая Армия, там не будет еврейских погромов. Известно, что еврейские общины даже иногда просили, чтобы в их город вступали именно сечевые стрельцы – потому что если вступят стрельцы, то будет порядок и не будет погромов.

Следовательно, подобно тому, как в современной демократической Польше чтут Пилсудского и его легионеров, я не вижу особых причин, почему украинцы не должны чтить сечевых стрельцов. Имеет ли шанс культ сечевых стрельцов утвердиться по всей Украине? Не знаю. Если и да, то для этого понадобится очень много лет. Но уже сейчас можно сказать, что в отличие от УПА, память о сечевых стрельцах больше соединяет, чем разъединяет Украину. В частности это видно в народной культуре – в первую очередь в песенной традиции: немало песен, которые сейчас поются по всей Украине как народные, на самом деле сечевык песни.

А теперь что касается заявления Кремля. Во-первых, с формальной точки зрения, это вмешательство во внутренние дела другого государства. Я бы не хотел, чтобы Киев указывал Москве, что она должна отмечать, а что нет – поэтому не хотел бы, чтобы Москва вела себя так по отношению к Киеву или Вильнюсу. Во-вторых, я не воспринимаю логики, что объединяться нужно только вокруг тех «удобных» моментов, когда мы были вместе. Как по мне, это самый легкий и самый ленивый путь. Сложнее, но при этом более действенно и более искренне объединение вокруг неудобных моментов нашей истории.

Хочу привести пример такого примирения, имеющий прямое отношение к Украинским сечевым стрельцам. Одна из военных операций, к которым была причастна Галицкая армия, это борьба за Львов и Галичину с польской армией. Это была украинско-польская война, которую почему-то “подзабыла” Россия. Российская власть считает, что сечевики боролись лишь против российской империи и большевиков, “забывая”, что они боролись против поляков. Это очень кровавая и трагическая страница нашей истории. Но и украинцам, и полякам хватило смелости, мужества и разума, чтобы объединиться вокруг тех событий и признать, что та война была братоубийственной. И потому в 2002 году при участии украинской и польской интеллигенции и двух церквей начат ритуал совместной молитвы на Лычаковском кладбище, где рядом лежат бывшие враги, сечевые стрельци и польские орлята.

Я хочу повторить специально для россиян: соединяться на «удобной истории» - это для ленивых и безответственных. История России имеет очень много “неудобных” страниц – говорю не только об имперском, но и о советском периоде. Все постсоветские страны без исключения имеют свое домашнее задание по критическому переосмыслению своей истории – но у России как самого большого государства и задание самое большое. Поэтому Россия должна прежде всего сначала сама выполнить свое домашнее задание, чем критиковать кого-то другого.