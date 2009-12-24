Усталость от Запада. Украина четко продемонстрировала – альтернатива реформам есть

Название статьи – ирония над устоявшимся высказыванием «усталость от Украины». Я слышал о такой «усталости» во время президентства Кучмы, а в ноябре 2008-го в западной прессе начали говорить о «усталости от нынешней Украины» – уже президента Ющенко.

Помнится, полгода тому назад Брукингс-институт (основанный в 1916 году влиятельный вашингтонский think tank) выдал рекомендации администрации президента США Барака Обамы относительно работы с Украиной. Среди них: если в Украине глава государства и премьер не начнут сотрудничать, усилия США окажутся минимально результативными. Позже председатель Еврокомиссии Баррозу в обращении к украинскому народу в связи со Днями Европы сказал о необходимости «срочно проводить системные реформы, которые могут быть сначала болезненными, но дадут возможность оставить большое наследство будущим поколениям».

Запад последователен. Помню, как 28 июля 2005 года на слушаниях в Конгрессе США тогдашний заместитель госсекретаря США Дэн Фрид утверждал: «Новое украинское руководство не использовало политический капитал, который оно получило во время Оранжевой революции для превращения Украины в государство с рыночной экономикой». И еще одна цитата от Фрида: «Практически ни одно посткоммунистическое правительство, которое начинало экономические реформы, не было переизбрано. Правительствам, которые начинают реформы, отдают должное намного позже, можно сказать, посмертно. Но мы также знаем, что альтернативы рыночным реформам нет».

По Конфуцию, начинать следует с «исправления имен», то есть возвращения словам их настоящего содержания. Попробуем вернуть смысл некоторым симулякрам из дипломатического лексикона.

Сначала о «персональных отношениях». Качество нынешней украинской власти таково, что действующий глава государства и его премьер не будут сотрудничать никогда. Это нужно запомнить и им на Западе, и нам в Украине.

Что касается реформ. В том то и дело, что никто в Украине не хотел и не хочет возглавлять посткоммунистическое правительство, которое осуществляет экономические реформы и потому не имеет шансов переизбраться. Все хотят, чтобы их переизбрали. А реформы нужны. Например в ЖКХ. И еще политики должны прекратить брать взятки. Вот и все реформы.

Смешно говорить об украинских политиках, которые «заботятся о наследстве будущим поколениям». Украина последних лет выразительно продемонстрировала: альтернатива рыночным реформам есть, и не одна. Это, как минимум бездеятельность, которая сопровождается бесконечными обещаниями. Но не только это.

Не следует судить о власти по намерениям, а только по конкретным результатам; сказано в Евангелии от Матвея: «За плодами их познаете их». Нам предложили единственную национальную идеологию, тогда как по Конституции ни одна идеология не признается обязательной. Нам предложили права нации вместо прав человека. Единую поместную церковь вместо личной свободы вероисповедания. Национальное общество – вместо гражданского общества. De facto забыли о конституционной норме «украинский народ – граждане Украины всех национальностей». Константин Паустовский, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Михаил Булгаков, Александр Куприн, Виктор Некрасов оказались «меньшими украинцами», чем Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, Николай Лысенко, Леся Украинка, Иван Франко, Василий Стус. Почему выдающихся сыновей Украины, не украинцев по национальности, в настоящее время даже не вспоминают на сайте Министерства иностранных дел?

Делать Украину «украинской» оказалось намного приятнее, чем проводить реформы. Но нам нужно намного больше реформ, чем только в энергосекторе. Это Запад может ожидать реформ. Их не может ожидать Украина, разваливается инфраструктура ее городов, где вскоре наступит предельный срок эксплуатации теплотрасс и лифтов.

В нехватке реформ есть и вина Запада. В геополитическом плане США и их союзники, вероятно, получили от нынешнего руководства Украины все, что хотели, включая взаимодействие в отношении ПРО, план создания американской дипломатической миссии в Крыму и даже назначение бывшей сотрудницы спецслужб Великобритании Бриджит Остин советником главы Службы безопасности Украины. Не получили лишь контингент в Афганистане.

Не позволим себе забыть: 15 января 2008 мы узнали от американского сенатора Ричарда Лугара об обращении президента Ющенко, премьер-министра Тимошенко и спикера парламента Яценюка о присоединении к НАТОВСКОМУ ПДЧ.

Леонид Даниилович Кучма как-то сказал мне, что победу Виктора Януковича в 2004-ом «абсолютно не воспринял бы Запад, в том числе и США». Обратная сторона этого вопроса хорошо известна Стивену Пайферу, в настоящее время – одному из аналитиков Брукингс-института, автора рекомендаций Обаме. 7 декабря 1999 года, во время его пребывания послом США в Украине, переизбранному президенту Кучме в Вашингтоне назвали Ющенко как будущего премьер-министра Украины. С тех пор США и воздерживаются от публичных негативных оценок деятельности Ющенко, закрывая глаза на все, что делают под его крылом украинские «реформаторы».

Обратная сторона – фаворитам прощают то, что не прощают другим, и их ошибки замалчивают, а незаконные действия объявляют «трудностями роста демократии». Показательно, например, отсутствие публичной реакции США на перемещение внутренних войск в Киев в мае 2007 года – приказом главы государства. Только 9 июня 2007 посол США в Украине Тейлор заявил, что «мы были обеспокоены тем, что потенциальное столкновение, в котором могли принимать участие силы Министерства внутренних дел, могло оставить Украину менее объединенной. То есть были моменты, когда мы чувствовали серьезную обеспокоенность». Обеспокоенность, пусть даже серьезная, – это все?

В этом году вице-президент США Джо Байден в Киеве встречался со всеми кандидатами на высший государственный пост Украины. Вновь назначенный посол США в Украине Теффт, заявления которого в 2004-ом и 2005 году помню хорошо не только я, также встретился со всеми кандидатами.

Чтобы не быть заложниками личных симпатий к своим украинским фаворитам, США должны не провоцировать фаворитизм. Строя отношения со всеми политиками, с народом, с большими и не очень предпринимателями, с журналистами – и по всем направлениям, без посредников.

Тогда и сложится ситуация, когда в Вашингтоне не станут краснеть после очередного «бзика» фаворита, который вырвался из-под контроля, а мы – удивляться, как можно было не избежать очевидной проблемы. И все мы – не будем жалеть о бесцельно потерянном времени. Нашей жизни и истории Украины.

Вячеслав Пиховшек