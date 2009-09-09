Как моя коллега перестала быть шовинисткой

«Мы перестанем быть евроатлантистами, когда в России победит демократия»… Россия поставляла великое количество оружия в Грузию... Русские хотят вернуть указ Берии?..

Я упорядочила собственный тайм-менеджмент и теперь не смотрю российские телеканалы. Просмотр с сыном мультфильма «Вокруг света за 80 дней» – это намного интереснее, чем слушать российских аналитиков про то, что «европейские лидеры извинялись в Польше за дела минувших дней, хотя эти извинения некому не нужны», или смотреть «глубоко патриотичные» фильмы типа «Десантура».

Хотела продолжить наш с Ваней просмотр мультфильма, в котором каждая серия строится на какой-то английской поговорке, но тут мне позвонила коллега. Ирина – редактор эмигрантской газеты в одной из южно-европейских стран. Газета читалась всеми эмигрантами – выходцами из СССР и выходила стотысячным тиражом. При этом сама Ирина славилась своими почти шовинистическими взглядами, больше всего доверяя официальным источникам информации Российской Федерации. Но тут она обратилась ко мне с самой неожиданной просьбой: дать телефоны украинских политологов, которые могли бы ответить на все вопросы, касающиеся формирования украинской нации, национально-освободительной борьбы, движения ОУН–УПА и ситуации с формированием поместной церкви.

– С чего бы такой интерес? Ты же еще недавно считала, что украинского этноса не существует, что ОУН–УПА – бандиты, а поместная церковь – прихоть Ющенко? Когда ты успела измениться?

– С 8 августа прошлого года – начала российско-грузинской войны. И не думай, что это было просто. Я тогда спросила российского военного атташе: «Зачем вам все это надо было?» Тот тоскливо посмотрел и ответил: «Поверь даже мои в министерстве [обороны] не понимают, да и не спрашивали их особенно». Но если даже вас ни о чем не спрашивают, то это самое страшное.

Ирина, еще начиная работать в СССР, была журналисткой, специализирующейся на Грузии. Она отслеживала там все военные конфликты, начиная с 1991 года. Она была любимицей Шеварднадзе и входила в тот узкий круг журналистов, для которых у Эдуарда Амбросьевича всегда находилось время. Грузия была ее большой любовью, а сегодняшнее отторжение Южной Осетии и Абхазии она приняла как свою личную боль...

– Русские обвиняют Украину в поставках оружия, хотя сами во время грузино-абхазской войны поставляли равновеликое количество оружия как в Абхазию, так и в Грузию. Именно поэтому война там длилась так долго, – сокрушенно сказала она.

– Добро пожаловать в наш круг евроатлантистов, – сказала я.

– Иди в баню, – тяжело вздохнув, ответствовала моя собеседница. – Ты себе не представляешь, каких усилий и внутренних драм мне стоит мое «расширение внешнеполитического кругозора».

– Прости, – извинилась я, – мы перестанем быть евроатлантистами, когда в России победит демократия... Тебе каких дать экспертов? Есть такие бешенные, которые факты изложат правильно, но интерпретируют их не хуже Павловского, но в пользу Украины. Мы их держим в качестве противовеса всяким леонтьевым. А есть очень педантичные, точные, но они по-русски плоховато говорят.

– Давай и тех и других. Разберемся. И да, напиши там, если хочешь… У меня коллега только, что вернулся из Абхазии и рассказывает случай. Стоит в Сухуми, по набережной идет капитан российской армии с одним абхазом. Капитан смотрит на залив и побережье и говорит абхазу: правильно Берия сделал, что запретил вам селиться ближе, чем за двадцать километров от моря. Потом указ отменили, но мы его назад восстановим.

Мы попрощались. Я пошла к ребенку, который досматривал серию «Вокруг света за 80 дней» без меня.

– Какая сегодня была поговорка у мистера Фога? – спросила я.

– Честность – лучшая политика, – ответил Ваня...

Честность – лучшая политика, провозгласил джентльмен из мультфильма. Вряд ли это применимо даже к английскому парламенту. Но если ребенок сделает это своим личным принципом, как мистер Фог, то он определенно будет счастливее.

Маша Мищенко