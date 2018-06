Восемь университетов США предложат стипендии талантливым студентам

Одни из лучших университетов США – Adelphi University, American University, University of Central Florida, Florida International University, Louisiana State University, University of South Carolina, Auburn University, University of Kansas – предлагают стипендии для абитуриентов из Украины, которые смогут продемонстрировать исключительно высокие академические показатели.

Размер стипендий составляет 20%, 30% и 50% в зависимости от университета. Для ее получения необходимо подавать документы на поступление через официальное представительство в Украине – Образовательную Группу «ДонСтрим». Окончательное решение о выделении стипендии принимает университет.

Собеседование на поступление в университеты состоится в Киеве 24 июня.

Основные критерии предоставления стипендий: высокий средний балл по итогам предыдущего образования (аттестат, зачетная книжка, диплом бакалавра), хорошее знание английского языка, подтвержденное документально.

После зачисления в университет возможны дополнительные стипендии, покрывающие до 70% стоимости обучения.

Регистрация на предварительную консультацию для допуска к собеседованию:

Образовательная Группа «ДонСтрим»

Тел.: (+38 044) 496 0948; (+38 044) 599 3180

E-mail: info@donstream.com.ua

www.donstream.com.ua