Сдобные булочки - классические рецепты

Среди классических рецептов сдобных булочек - булочки с изюмом, маком, корицей. Также булочки можно приготовить в мультиварке.

От аппетитной, воздушной булочки отказаться крайне сложно. Она подойдет для семейного чаепития, а так же выручит хозяйку, которая ждет гостей. Особенно актуальны сдобные булочки в зимний период, когда все чаще пьют чай или кофе. Кроме этого, такие булочки можно взять с собой на работу, в школу для легкого перекуса.

Среди классических рецептов сдобных булочек - булочки с изюмом, маком, корицей. Также булочки можно приготовить в мультиварке.

Сдобные булочки с изюмом:

Ингредиенты: молоко - 150 мл; дрожжи сухие - 7 г; мука - 500 г (+/-); масло сливочное - 130 г; цедра лимона - 1 ч. л.; яйцо - 1 шт.; соль - 1/4 ч. л.; сахар - 80 г. Для начинки: сахарная пудра - 1 ст. л.; изюм - 200 г; масло сливочное (размягчённое) - 50 г; мед, молоко (для смазывания булочек) - по желанию.

Приготовление: молоко слегка подогреть. В теплое молоко добавить дрожжи, столовую ложку муки, чайную ложку сахара, хорошо перемешать и оставить опару в теплом месте на 10-15 минут. На поверхности молока должна образоваться пышная, пузырчатая шапочка. Подготовить продукты для теста. Растопить масло и слегка остудить. Лимон вымыть, обдать кипятком, а затем снять с лимона цедру. Соединить яйцо, опару, сливочное масло, соль, сахар и лимонную цедру. Слегка все перемешать и, добавляя небольшими порциями просеянную муку, замесить мягкое тесто. Вымешивать тесто в течение 7-10 минут, оно должно стать гладким, эластичным и не липнуть к рукам. Сформировать из теста шар и положить его в смазанную растительным маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в тепле на час. Выложить готовое тесто на силиконовый коврик или припорошенный мукой стол и хорошо обмять. В размягченное сливочное масло добавить сахарную пудру и хорошо перемешать. Тесто раскатать скалкой в прямоугольный пласт (не тонко). Смазать пласт теста маслом (можно использовать силиконовую лопатку). Изюм обдать кипятком, затем откинуть на дуршлаг. Выложить изюм на тесто и равномерно распределить. Свернуть тесто в тугой рулет. Затем разрезать рулет на 11-12 частей. Противень для выпекания застелить пергаментом. Выложить получившиеся сдобные булочки с изюмом на противень, прикрыть полотенцем и оставить для расстойки на 30 минут. Верх булочек можно смазать молоком. Поставить противень с булочками в разогретую духовку и выпекать при 180-200 градусах примерно 30 минут до золотистого цвета.

Сдобные булочки с маком:

Ингредиенты: 500 г муки; 1,5 ч. л. сухих дрожжей; 2-3 ст. л. сахара; 1/4 ч. л. соли; 10 г ванильного сахара; 250 мл простокваши (кефира); 50 г сливочного масла; 2 яйца; 500 г готовой маковой начинки. Для глазури: 0,5 стакана сахарной пудры; 2-3 ч. л. кипятка.

Приготовление: яйцо взбить с сахаром, солью, ванильным сахаром и растопленным сливочным маслом. Добавить простоквашу (или кефир) комнатной температуры. Муку смешать с дрожжами и небольшими порциями добавлять в тесто, каждый раз тщательно вымешивая, сначала венчиком или вилкой, затем руками. Замесить гладкое упруго тесто, накрыть миску полотенцем и убрать в теплое место для подхода на час. Затем тесто обмять и убрать еще на 30 минут. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. Приготовить маковую начинку. Подошедшее тесто разделить на две части. Раскатать часть теста в прямоугольник, нанести на него половину начинки ровным слоем и свернуть тесто в рулет. Острым ножом нарезать рулет на части шириной 2 см. Таким же образом поступить со второй частью теста и оставшейся начинкой. Получившиеся булочки выложить на смазанный маслом противень. Взбить яйцо и смазать все булочки с помощью кулинарной кисти. Оставить противень с булочками в теплом месте на 20-30 минут для подхода. Затем поставить в разогретую до 190 градусов духовку и запекать в течение 20-25 минут. Переложить готовые сдобные булочки с маком на решетку для остывания. За это время приготовить глазурь. В сахарную пудру добавить кипяток и быстро размешать до однородности. Покрыть глазурью теплые булочки. Вкусные и ароматные сдобные булочки с маком готовы.

Сдобные булочки с корицей:

Ингредиенты: 1 кг. муки, 300 мл. молока, 40 гр. дрожжей, 4 ст.л. сахара, 4 яйца, 100 гр. сливочного масла. Для посыпки: 4 ст.л. сахара, 1 ст.л. корицы (можно меньше), 50 гр. сливочного масла, 1 яйцо (что бы смазать булочки).

Приготовление: поставить тесто в глубокую посуду, накрыть полотенцем и оставить на 2 часа. Масло растопить. Духовку разогреть до 180 гр. Муку просеять. В муку влить молоко с дрожжами. Перемешать. В теплое молоко добавить сахар и дрожжи. Дать постоять 10 минут. Добавить щепотку соли и яйца. Добавить растопленное масло. Дать тесту подойти. Когда тесто увеличилось в 2,5 раза, хорошо его обмять. Раскатать тесто. Сахар смешать с корицей. Смазать растопленным маслом. Острым ножом разрезать рулет на кружки 2-3 см. Посыпать коричным сахаром. Скрутить в рулет. Яйцо хорошо взбить. обмазать яйцом булочки. Поставить в духовку на 15-20 минут. До золотистого цвета. Замесить мягкое тесто. Противень предварительно застелить пергаментной бумагой, тогда точно ничего не прилипнет и не пригорит. А если ее нет, немного смазать растительным маслом. Выложить булочки на противень, оставляя между ними расстояние. Оставить на 15-20 минут подходить.

Рецепт сдобных булочек в мультиварке:

Ингредиенты: молоко (или сыворотка) - 160 мл; яйцо - 1 шт.; дрожжи сухие - 1,5 ч. л.; масло сливочное или маргарин - 50 г; сахар - 0,5 стакана; соль - щепотка; ванилин - 0,5 пакетика; мука - 2-3 стакана; повидло или густое варенье - по желанию; растительное масло для смазывания чаши мультиварки и булочек. Стакан емкостью - 200 мл.

Приготовление: в теплое молоко (сыворотку) добавить дрожжи, столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки. Размешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 15-20 минут. Готовая опара выглядит так - образуется "шапочка". Масло или маргарин растопить, остудить до теплого состояния. Добавить яйцо, оставшийся сахар, ванилин, соль. Перемешать. Влить подготовленную опару, хорошенько перемешать и всыпать постепенно просеянную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто. Посуду с тестом накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте для подхода на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Тесто обмять, подсыпав немного муки. Разделить его на 7 равных частей. Каждую часть приплюснуть рукой в лепешку. На середину лепешки поместить по чайной ложке повидла или варенья. Если готовите без начинки, просто скатайте каждую часть теста в комок. Сформировать шарики, защипнув края. Чашу мультиварки хорошо смазать растительным маслом и поместить в нее 7 булочек. Поместить чашу в мультиварку, закрыть крышку и выставить режим "Подогрев" на 10 минут. За это время булочки увеличатся в объеме. Далее выставить режим "Выпечка" на 60 минут. После сигнала открыть крышку мультиварки, смазать верх булочек растительным маслом. С помощью емкости для готовки на пару перевернуть булочки и выпекать на том же режиме мультиварки еще 20 минут. Готовым булочкам дать остыть. Отделить ароматные и пышные булочки, приготовленные в мультиварке, друг от друга. Тесто очень вкусное и нежное, отлично пропеченное.