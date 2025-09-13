В российской армии стало значительно больше белорусов, - СМИ

Уже более 1 тысячи белорусов подписали контракт с армией РФ, и около 200 из них погибли или пропали без вести на войне против Украины.

В армии РФ резко возросло количество белорусов. Их там почти в 100 раз больше, чем в 2022 году. Об этом пишет "Слідство.Інфо".

Издание приводит полученные данные украинской разведки, согласно которым с июля 2022-го по лето 2025-го контракты с армией рф подписали более тысячи белорусов. Из них 596 - только за первое полугодие 2025 года.

"С 24 февраля 2022 года до начала июля 2025-го контракт с российской армией подписали 1031 гражданин Республики Беларусь, из которых 105 - уже погибли, 84 - пропали без вести. То есть с высокой вероятностью почти каждый пятый - мертв", - говорится в материале.

Видео дня

Согласно данным разведки, количество белорусов, подписавших контракт с вооруженными силами России, в 2023 году выросло в 39 раз по сравнению с первым годом полномасштабной войны в Украине. Если в 2022-м было 6 контрактников, то в 2023-м - уже 235, а в 2024-м - 518.

Военное сотрудничество РФ и Беларуси - последние новости

Напомним, что на территории РФ и Беларуси начались совместные российско-белорусские учения "Запад-2025". Они продлятся до 16 сентября. По оценкам Минобороны Литвы, в учениях "Запад" участвует около 30 тысяч российских и белорусских военных. Операции охватывают Беларусь, Калининград, арктический регион и западные округа России.

На фоне белорусский диктатор Александр Лукашенко продвигает тезис о якобы существовании угрозы поглощения Беларуси Кремлем. По мнению экспертов, таким образом Лукашенко пытается достичь отмены части ограничений со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: