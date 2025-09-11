Дипломат США во время визита в Минск отметил, что между Беларусью и США сейчас хорошие отношения, но не прекрасные. Поэтому начинается работа над открытием посольства.

США хотят вернуть посольство в Минск. Об этом заявил заместитель спецпредставителя американского президента по вопросам Украины Джон Коул по итогам встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БелТА.

"Цель нашего взаимодействия - это нормализация двусторонних отношений между Республикой Беларусь и США. Одна из главных целей - сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и укреплялось", - сказал Коул.

Также дипломат заметил, что между Беларусью и США сейчас хорошие отношения, но не прекрасные.

"Мы хотим вернуть наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то разногласия и противоречия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность. Мы готовы, и президент Трамп готов, сделать все для того, чтобы наши отношения нормализовать окончательно", - сказал он.

Относительно возвращения посольства США в Минск, Коул не назвал конкретных дат, отметив, что это пока лежит в плоскости переговорного процесса.

"Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп передал белорусскому диктатору Александру Лукашенко в подарок запонки с изображением Белого дома. Подарок вручил представитель американского лидера Джон Коул.

Кроме того, Трамп передал письмо-поздравление Лукашенко по случаю дня рождения, который прошел несколькими днями ранее.

"Мы смотрим с надеждой в будущий год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за прогресс в достижении наших общих целей", - написал Трамп.

