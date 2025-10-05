Два бывших мэра Владивостока, которые отбывали наказание в исправительных колониях за коррупцию, сейчас воюют против Украины.

На первый взгляд Владивосток может показаться нетипичным российском городом. Тем не менее, несмотря на то, что он находится в 9100 километрах от Москвы, его тон, культуру и даже внешний вид определяет Кремль.

В The New York Times рассказали, как Владивосток демонстрирует централизованность власти в РФ и зависимость от Москвы. Отмечается, что это особо ощутимо во время полномасштабного вторжения в Украину.

В издании напомнили, что во Владивостоке основным продуктом питания являются морские гребешки, а улицы поднимаются по крутым холмам, с которых открывается вид на извилистые голубые бухты, усеянные кораблями и маяками. Многие жители города ездят на праворульных автомобилях из Японии, а в магазинах продаются лапша и жевательная резинка из стран Азии.

Журналисты поделились, что два бывших мэра Владивостока, которые отбывали наказание в исправительных колониях за коррупцию, сейчас воюют против Украины, чтобы получить помилование. Они служат вместе с тысячами других местных жителей, многие из которых имеют украинское происхождение.

Также во Владивостоке ограничивают работу мобильного интернета в случае возникновения угрозы атак украинских дронов, как и в других российских городах. На центральной площади возвышается правительственное здание, и ночью некоторые из его окон освещаются, образуя пропагандистский символ "V".

"Здесь все чувствуют присутствие Москвы. Здесь все ощущают внешний контроль, никто не чувствует себя автономным. Москва находится в восьми часах полета, но она не спит, она следит за всем, что здесь происходит", - рассказал журналистам Глеб А. Акулич, местный историк и куратор Центра современного искусства "Заря".

В издании отметили, что после полномасштабного вторжения России в Украину Владивосток был готов извлечь выгоду из поворота в сторону Азии. Сейчас в порт города заходит больше судов из Китая, чем до войны, а транссибирская железная дорога забита контейнерами.

Тем не менее это не привело к процветанию Владивостока. Город все еще заполнен серыми многоэтажными домами времен СССР, а на его склонах доминируют заброшенные промышленные корпуса.

Акулич добавил, что для местных жителей главным показателем успеха является отъезд на учебу или работу в другое место. Даже на городских рекламных щитах рекламируются различные проекты в Москве.

В издании подчеркнули, что гости из соседних стран видят Владивосток не как ворота в Азию, а форпост Москвы. Более того, многие таксисты в городе являются мигрантами из Центральной Азии, как и в европейской части России.

Российский политолог Михаил Виноградов в разговоре с журналистами признался, что во Владивостоке чувствуется унитарное мышление элит. По его словам, решения о будущем города принимаются далеко не во Владивостоке.

Виноградов заявил, что российские власти хотят улучшить город, но сомневаются относительно экономической целесообразности этого, так как местный рынок не позволит конкурировать с Китаем. Сейчас же город привлекает внимание тем, что в нем проводится ежегодный экономический форум, посвященный торговле России с Азией, на который приезжает российский диктатор Владимир Путин.

РФ отменила морские парады в Санкт-Петербурге и Владивостоке из-за угроз украинских атак - что известно

Напомним, что в июле Россия сократила масштаб торжеств в день своего военно-морского флота, опасаясь украинских атак. Были отменены парады военных кораблей в Балтийском море (в Санкт-Петербурге и Калининградской области) и в дальневосточном порту Владивосток.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков тогда заявил журналистам, что "это связано с общей ситуацией, соображениями безопасности, которые превыше всего".

