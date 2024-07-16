Также президент Евросовета был вынужден прямо объяснять Орбану, что он не уполномочен представлять ЕС на мировой арене.

Венгрия оказалась в "мягкой изоляции" со стороны европейских стран после скандального турне венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом пишет Politico.

В июле Венгрия по принципу ротации стала председательствующей в Совете ЕС. Этот статус предоставил Будапешту полномочия определять повестку дня блока и проводить ряд встреч с другими европейскими чиновниками до конца года. Но Орбан немедленно использовал президентство для собственной самопровозглашенной "миротворческой миссии", посетив Россию, Китай и США (для встречи с Дональдом Трампом).

Мягкий бойкот

Такие действия венгерского премьера возмутили европейских союзников, и они начали тихонько саботировать неформальные встречи в рамках повестки дня ЕС, которые Венгрия устраивает в Будапеште. Например, во вторник многие страны ЕС не отправили своих министров на встречу энергетических чиновников.

Видео дня

Эстония, Финляндия, Литва и Швеция подтвердили изданию Politico, что не будут отправлять своих высокопоставленных министров на такие неформальные встречи в Будапеште. Латвия и Словения также заявили, что рассматривают это или принимают решение в каждом конкретном случае.

"Страны-члены значительно снизили свой уровень участия [в организованных Венгрией мероприятиях]. Нельзя было позволять Венгрии взять на себя роль председателя", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат.

Неназванный эстонский чиновник заявил изданию, что своим турне Орбан "злоупотреблял" председательством Венгрии в ЕС и тем самым нанес серьезный ущерб авторитету своей страны в глазах других государств-членов.

"Действия Венгрии во время председательства являются вредными и должны иметь последствия", - заявила шведский министр по делам ЕС Джессика Розволл.

Группа членов Европейского парламента даже требовала от ЕС лишить Венгрию права голоса, утверждая, что Орбан "уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью председателя Совета ЕС".

Орбану объяснили, что он прыгнул выше головы

По данным Financial Times, президент Совета Европейского союза Шарль Мишель был вынужден написать письмо Виктору Орбану, в котором объяснил, что венгерский премьер не имеет полномочий представлять Евросоюз на мировой арене.

"Ротационное председательство в Совете не имеет никакой роли в представлении Союза на международной арене и не получило мандата Европейского Совета на участие от имени Союза", - написал Шарль Мишель в письме Орбану, с которым ознакомилось издание.

В этом письме Мишель также отверг заявления Орбана о том, что до сих пор Евросоюз проводил "провоенную политику" в вопросах Украины.

"Это совсем наоборот. Россия является агрессором, а Украина является жертвой, которая осуществляет свое законное право на самооборону", - написал Мишель в письме Орбану, добавив что "ни одна дискуссия об Украине не может происходить без Украины".

Дипломатическое турне Орбана

Как писал УНИАН, 2 июля венгерский премьер Виктор Орбан приехал в Киев, что стало первой остановкой его большого турне. На встрече с Владимиром Зеленским он выдвинул предложение немедленно начать переговоры с РФ, но получил закономерный отказ.

5 июля Орбан поехал в Москву обсудить с Путиным его видение войны в Украине. Этот визит сразу раскритиковали в ЕС.

8 июля Орбан встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Эта поездка, как и предыдущие, подавалась под соусом мирных усилий Венгрии.

После того Орбан полетел в Вашингтон, где проходил официальный саммит стран НАТО. Там он провел ряд встреч, в том числе и с Дональдом Трампом, который пока не занимает никаких государственных должностей. И на той встрече он тоже обсуждал "мир в Украине".

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