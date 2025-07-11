Британия рассматривает замену устаревших внедорожников на южнокорейские KLTV.

Южнокорейская легкая тактическая машина KLTV была предложена на тендер Великобритании по замене внедорожников Land Rover Defender. Есть вероятность, что Украине могут передать старые машины, в случае их замены, пишет Defense Express.

Отмечается, что объем будущего заказа рассчитан на 1400 единиц в 12 категориях. Hankyung пишет, что производитель KLTV, компания KIA, была приглашена британцами в качестве поставщика военной техники. Тендер будет объявлен в декабре 2025 года, а результаты - в 2026 году. Конкурентами южнокорейского производителя станут Volkswagen, Jeep и Land Rover.

В 2027-2033 годах начнется поставка новых машин. В издании считают, что Украина может получить старые Land Rover Defender в рамках пакетов военной помощи в будущем. Около восьми тысяч внедорожников до сих пор используются британскими военными.

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В издании подчеркнули, что KLTV является довольно качественной моделью. Эта машина получила прозвище "корейский Хамви" из-за сходства с американским внедорожником. Более того, корейская машина дешевле своего конкурента из США.

В издании напомнили, что KIA уже поставляет KLTV армиям Южной Кореи, Чили, Нигерии, Туркменистана и Польши.

Журналисты отметили, что KLTV построена на шасси 4х4. Эта машина оснащена двигателем мощностью 225 л.с. и 8-ступенчатой АКПП. Боевая масса модификации с легкой броней составляет 5,7 тонны.

KLTV способна развивать скорость до 130 км/ч. Запас хода составляет до 600 км без дозаправки.

В издании добавили, что базовое шасси KLTV способно выдерживать до 7 тонн возможной полезной нагрузки. Эту машину можно использовать как платформу для различных систем.

Британия закупит для Украины сотни ракет к ПВО - что известно

Ранее Politico писало, что Великобритания пообещала усилить противовоздушную оборону Украины сотнями ракет. Отмечается, что новый пакет помощи будет содержать 350 ракет ASRAAM. Он будет оплачен за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, которые получены от процентов за конфискованные российские активы.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заверил, что поддержка Украины его страной "никогда не пошатнется". Также он призвал российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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