Изобретатель сообщил эту новость несмотря на негативную реакцию в обществе на работу чат-бота.

Не прошло еще суток после того, как ИИ Grok AI вызвал возмущение у некоторых политиков своими ответами из-за антисемитских постов, как бизнесмен Илон Маск сообщил, что Tesla встроит искусственный интеллект Grok в автомобили, пишет Interesting Engineering.

При этом, Маск сообщил, что чат-бот с ИИ начнут устанавливать "самое позднее на следующей неделе". Это впервые, когда был озвучен подтвержденный срок запуска Grok в автомобилях Tesla.

Издание отмечает, что производитель электромобилей стремится догнать конкурентов, которые уже предлагают помощников для автомобилей на основе ИИ.

Видео дня

Примечательно, что эта новость появилась на фоне того, как пользователи заметили публикации постов от Grok, в которых чат-бот называл себя "MechaHitler", а также делал антисемитские замечания.

После этого, фирма Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, убрала из публичного доступа подобные посты, а также решила приостановить работу чат-бота и пообещала переобучить Grok во избежание подобных инцидентов.

"Мы активно удаляем неприемлемый контент", - сообщили в xAI.

Стоит отметить, что в среду, 9 июля суд в Турции официально заблокировал доступ к Grok из-за того, что чат-бот дал несколько противоречивых ответов, которые турецкие власти расценили как оскорбительные в адрес президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана и других национальных деятелей.

Это произошло в тот момент, когда компания xAI запустила новейшую версию Grok 4, которая, как утверждалось, превосходит модели ИИ от Google и OpenAI в интеллектуальных тестах.

Для Маска внедрение Grok в Tesla должно стать частью более широкой стратегии, направленной на объединение его предприятий в сфере ИИ, а также автомобилестроения и социальных сетей в одну экосистему.

Работа ИИ Grok

Ранее УНИАН сообщал, что пользователи чат-бота заметили, что он в случае получения чувствительных вопросов регулярно искал ответы в личных публикациях Маска в Twitter/X.

Также мы писали, что ИИ Grok назвал Россию страной-агрессором, которая в 2014 году нарушив все законы вторглась на Донбасс, и это вызвало возмущение у российских пользователей.

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