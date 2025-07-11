К примеру, если супруга просит мужа не покупать ей подарки на дни рождения или годовщины, это плохой знак, отметила психолог.

Клинический психолог, доктор Саманта Родман Уайтен назвала 10 признаков, по которым можно определить, что жена на самом деле несчастлива в браке.

"Есть и мужчины, которые отрицают и игнорируют все признаки того, что их молчаливо несчастная жена полностью отошла от брака и остается с ним только ради детей или чтобы не раскачивать лодку", - отметила она в своей статье для YourTango.

По ее словам, женщины могут улыбаться и делать вид, что все в порядке, но в глубине души быть несчастливыми.

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Вот какие признаки такого состояния у жен психолог перечислила:

Хочет побыть одна. Ваша жена не хочет ходить на свидания или болтать на диване. Ей нужно много времени "для себя". Она может легко месяцами или даже годами не проводить время наедине с вами, но вы слишком боитесь узнать, почему продолжая планировать для вас двоих дела.

Не реагирует на ласки. Это актуально только в том случае, если она не в депрессии. Если ваша жена активна и энергична, обнимает и целует детей (а также друзей и семью), но, похоже, испытывает отвращение к вашим прикосновениям, это плохой знак.

Не принимает подарки. Если ваша жена не боится тратить деньги на вещи, которые хочет себе, но просит вас никогда не покупать ей подарки на дни рождения или годовщины, это тоже плохой знак.

Пишет друзьям или листает соцсети вместо общения с вами. Она не рассказывает вам ничего о своем дне, общается при этом только с друзьями и детьми. Когда вы что-то говорите, она выглядит раздраженной и хочет вернуться к своим делам. Вы больше не кажется ей забавным.

Носит спортивные костюмы. Она все еще наряжается, но только на работу или для встреч с друзьями. Мысль о том, чтобы нарядиться для вас, кажется ей нелепой, хотя раньше она так делала.

Отказывается от консультаций семейного психолога. Она ведет себя так, будто эти просьбы - пустая трата времени и сил.

Кажется апатичной. Она эмоционально отстранена от вас и остается в браке в первую очередь для того, чтобы поддерживать стабильность для детей, а не вносить перемены в вашу семейную жизнь.

Не спрашивает, как у вас прошел день. Ей неинтересно, и эти разговоры создают у нее ощущение фальши, поскольку подразумевают близость.

Поощряет вас выходить из дома. Когда женщины практически выталкивают вас за дверь, это тоже плохой признак.

Не строит планов. Она не хочет многого или вообще не хочет говорить о ваших планах. А если и упоминает об этом, то рассказывает о своих планах, например, о смене карьеры.

Напомним, ранее психолог рассказал, сколько времени нужно, чтобы забыть бывшего партнера, и назвал признаки исцеления после расставания.

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