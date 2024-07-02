Венгерский премьер-министр заявил, что Зеленский высказал ему откровенное мнение относительно такого предложения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Киеве предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров со страной-агрессором, с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Орбан сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, приезд в Украину - это первый его зарубежный визит после начала председательства Венгрии в ЕС.

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"Потому что мир - это важный вопрос. Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы", - сказал венгерский премьер.

Политик подчеркнул, что "мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира".

"Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они очень усложнены", - добавил Орбан.

В этой связи, он обратился к Зеленскому подумать над прекращением огня для переговоров с Россией.

"Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе, сделать перерыв - прекратить огонь и затем начать и продолжить переговоры, ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - сказал Орбан.

Как сказал венгерский премьер, он рассказал об этом Зеленскому.

"Я очень благодарен ему за его откровенное мнение по этому поводу", - заявил политик.

В то же время, он отметил, что подготовит доклад лидерам стран-членов ЕС о встрече с Зеленским в Киеве.

Визит Орбана в Украину - что известно

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Его визит происходит в то время, когда Венгрия берет на себя председательство в ЕС. Это первый визит Орбана с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский заявил, что во время встречи с Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы - торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы, а также о гуманитарной сфере, а также об открытии украинской школы в Венгрии.

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