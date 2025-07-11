Он сказал, что ему известно об очередной атаке на Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь заявил, что вскоре мир увидит реакцию Вашингтона на российские обстрелы Украины.

Во время разговора с журналистами у американского лидера спросили, как он отреагировал на очередную атаку Российской Федерации, во время которой была повреждена больница. Вероятно речь идет о роддоме в Харькове. Трамп ответил, что проинформирован об этом:

"Я знаю. Вы увидите, что будет происходить дальше".

Трамп меняет риторику в отношении Москвы

Как известно, после возвращения в Белый дом политик характеризовал кремлевского правителя Путина только положительно, неоднократно отмечая "очень хорошую связь" между ними.

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Новый президент США призвал Киев и Москву полностью прекратить огонь и сесть за стол переговоров, однако Кремль категорически отказался от перемирия.

Трамп продолжал уверять всех, что на самом деле Путин хочет мира, однако тот только усиливал ракетно-дронный террор Украины. После очередного отказа американский лидер изменил риторику и стал жестче высказываться в его адрес.

По словам Трампа, Путин ведет себя очень "мило", но Вашингтон получает от него только "кучу глупостей", которые не приводят к миру.

На днях он повторил, что разочарован Российской Федерацией, и пообещал в понедельник, 14 июля, выступить с заявлением по Москве.

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