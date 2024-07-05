Депутат Бундестага Михаэль Рот призвал Венгрию уйти с поста председательствующей страны ЕС.

Поездка венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву вызвала много вопросов в Европе. Представители разных стран высказываются по этому поводу в сети.

Так, верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что визит Орбана происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

"Позиция ЕС по войне России против Украины исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Орбан не представляет Евросоюз", - написал он в X.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что кремлевского правителя Путина не остановит умиротворение. "Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине", - добавила она.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что Орбан использует свое председательство в Евросоюзе для того, чтобы посеять путаницу. "ЕС един, четко поддерживает Украину и выступает против российской агрессии", - написала она в X.

Польский премьер Дональд Туск процитировал слова Орбана о том, что венгерская сторона "послужит важным инструментом для того, чтобы сделать первый шаг к миру". "Вопрос в том, в чьих руках этот инструмент", - спросил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц также отметил, что Орбан находится в Москве как премьер-министр Венгрии. "Европейский Совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель. Позиция ЕС очень четкая: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнул он.

Депутат Бундестага Михаэль Рот раскритиковал поездку в микроблоге X. "Скандал заключается в том, что Орбан позорно злоупотребляет председательством в Совете ЕС и ездит в Кремль без мандата. Он подрывает основные принципы внешней политики ЕС. Или венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, или он должен уйти в отставку с должности председателя", - написал он.

Депутат Европейского парламента Даниэль Фройнд опубликовал старые фотографии визитов Орбана и главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Россию. "Визит Орбана в Москву не должен никого удивлять. Удивляет тот факт, что он делает это во время председательства в Совете ЕС, что можно было бы предотвратить", - отметил немецкий политик.

Депутат Национального собрания Франции Клеман Бон также раскритиковал эту поездку. "Когда друзья Марин Ле Пен у власти, вот что вы получаете: Орбан в Москве рука об руку с Путиным. Это позор. Европа не капитулирует. Полная поддержка Украины, которая защищает нашу безопасность", - написал он в X.

Премьер-министр Чехии Петер Фиала отметил, что Орбан не имеет мандата вести переговоры от имени Евросоюза. "Позиция Чехии четкая: Путин - агрессор, мы на стороне Украины", - добавил он.

А премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал использование председательства Венгрии в ЕС безответственным и нелояльным. "Это посылает неправильный сигнал внешнему миру и высмеивает украинский народ, который борется за свою свободу. Господин Орбан стоит в этом вопросе в одиночестве, он не говорит от имени Европейского Союза и не говорит от имени всех нас, глав государств и правительств", - подчеркнул премьер.

Орбан прибыл в Москву

Напомним, 2 июля венгерский премьер впервые за 12 лет прибыл в Украину. Они провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским, после которых Орбан призвал Украину прекратить огонь.

В тот же день в Министерстве иностранных дел сообщили, что венгерская сторона инициировала телефонный разговор с Лавровым.

Сегодня днем стало известно, что Орбан уже прибыл в Москву. Он назвал это "миротворческой миссией".

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