Вместо фиксированного потолка цены на российскую нефть, его хотят сделать плавающим.

Европейский союз может привязать так называемый потолок цены на российскую нефть к рыночным ценам в мире. Такой вариант рассматривается в рамках подготовки 18-го пакета санкций, пишет Bloomberg.

По словам информированных собеседников издания, предложение предусматривает установление плавающего потолка, который будет на 15% ниже рыночной цены и будет пересматриваться каждые три месяца. Но первым этапом на этом пути должно стать снижение потолка с нынешних 60 до 50 долларов за баррель.

До сих пор идее снижения потолка цены на российскую нефть сопротивлялись Греция, Мальта и Кипр, экономика которых в значительной степени зависит от услуг морских перевозок. Но к новому предложению они открыты, говорят источники.

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Как отмечает Bloomberg, потолок цены на российскую нефть ранее неоднократно критиковали за то, что этот вид санкций фактически не выполняется на практике. Тем не менее, на базе этой нормы Европа ввела дополнительные санкции против российской инфраструктуры нефтяного экспорта.

По словам инсайдеров, новый плавающий потолок цены на российскую нефть еще не согласован окончательно. Однако его рассматривают как часть 18-го пакета санкций ЕС, который сейчас блокирует Словакия. Правительство Фицо требует вернуть им российский газ, или компенсировать его потерю.

Также будущий уровень ценового потолка на российскую нефть в значительной степени будет зависеть от позиции США. До сих пор Дональд Трамп не проявлял желания ограничивать способность РФ финансировать свою захватническую войну в Украине.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, рынки ожидают ужесточения западных санкций против России, в частности в нефтяной отрасли. Так, после слов Трампа о том, что он сделает громкое заявление в отношении России в понедельник, рынки отреагировали ростом цены на нефть.

А в Конгрессе США уже достаточно уверенно рассуждают о том, что закон об адских санкциях против России могут принять в ближайшее время. Речь идет о введении 500-процентной пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть. Предполагается, что эти страны, выбирая между потерей американского рынка и потерей российской нефти, выберут второе.

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