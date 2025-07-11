Хазелдайн считает, что фразы Запада о солидарности с Украиной еще никогда не казались такими пустыми, как сейчас.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего выступления перед парламентом Великобритании заявил, что европейцы никогда не бросят Украину. Также на этой неделе "коалиция желающих" заверила, что намерена подтвердить свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Эти громкие обещания со стороны союзников Киева даются регулярно, но они редко подкреплялись достаточно решительными действиями, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина задуматься над прекращением огня. Такое мнение высказала журналистка Лиза Хазелдайн в своей колонке для The Telegraph.

Запад не оказывал необходимое давление на Путина

Хазелдайн считает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину у союзников Киева было немало возможностей, чтобы нанести серьезный удар по военной машине Кремля. Тем не менее задержки в поставках оружия Украине и принятии пакетов санкций против Москвы привели к тому, что Путин продолжает свою военную агрессию.

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Хазелдайн считает, что фразы Запада о солидарности с Украиной еще никогда не казались такими пустыми, как сейчас. Более того, именно сейчас Киеву нужна решительная поддержка.

Журналистка отметила, что с весны 2025 года Россия с угрожающей быстротой наращивает свои воздушные удары по Украине. Она подчеркнула, что во время выступления Макрона в Лондоне российские войска ударили по Украине 728 беспилотниками и 13 ракетами, что является одной из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения.

Помощь Украине от США

Хазелдайн подчеркнула, что слабая поддержка Украины со стороны Европы сопоставима только с нестабильной поддержкой, оказанной администрацией президента США Дональда Трампа. Она напомнила, что ранее американский лидер устроил ссору со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а затем неоднократно говорил о своих "дружеских отношениях" с Путиным. Позже он несколько раз менял свое мнение, признавая, что лидер Кремля, возможно, не хочет завершать войну.

Журналистка считает, что все еще есть несколько проблесков надежды на то, что ситуация может измениться в пользу Украины. Она отметила, что недавно Трамп пообещал новую военную помощь Украине, а новый пакет вооружения может обойтись в 300 миллионов долларов.

Хазелдайн не исключает, что США могут передать Украине, в частности, ракеты к ЗРК Patriot и другое оружие средней дальности. Помимо этого Трамп намекал на "важное объявление" по России.

Во Франции предупредили об опасности со стороны России

Ранее начальник Главного штаба французских Вооруженных сил Тьерри Буркхард заявил, что сейчас Россия является для Парижа постоянной, близкой и наиболее значимой угрозой. Он уточнил, что речь идет о гибридной войне.

Буркхард признал, что пока Франция не является страной, которая подвергается прямой угрозе со стороны РФ. Тем не менее он считает, что его страна практически везде сталкивается с противостоянием.

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