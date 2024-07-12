Эта встреча усилит опасения, что венгерский премьер выступает посредником между Путиным и Трампом, сообщали СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и обсудил свои "мирные инициативы" по завершению войны в Украине.

"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - написал Орбан в своем Х.

В то же время Трамп поблагодарил Орбана за визит и подчеркнул, что "мир будет как можно быстрее".

Видео дня

"Спасибо, Виктор. Должен быть мир, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что эта встреча усилит опасения, что венгерский премьер выступает посредником между Путиным и Трампом.

Турне Орбана - что известно

Как ранее писал УНИАН, перед визитом в США Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, где пытался обсудить свой "мирный план" по завершению войны в Украине.

Чиновники ЕС раздражены дипломатической миссией Орбана-предателя к Путину. Politico отметило, что существуют механизмы лишения Венгрии председательского кресла в Евросоюзе.

Также лидеры ЕС готовят ответ на визит венгерского премьера к российскому правителю. На полях саммита НАТО группы лидеров ЕС допускали написание совместного письма к Орбану, в котором бы четко выразили свое возмущение и потребовали бы от него прекратить свои "несанкционированные внешнеполитические прогулки".

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