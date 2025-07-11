Великобритания и Франция согласились создать совместный ядерный зонтик.

На саммите, который длился в Лондоне на этой неделе три дня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон решили закрепить лидерскую роль за счет ряда совместных оборонных инициатив, которые, в частности, касаются координации их ядерных сил для сдерживания и в случае необходимости реагирования на российские ядерные угрозы против Европы, пишет The Telegraph.

В пресс-релизе с Даунинг-стрит, 10 указывается, что "любому противнику, который будет угрожать жизненно важным интересам Британии или Франции, может быть противопоставлена мощь ядерных сил обеих стран".

Однако, как отмечает издание, на бумаге это заявление громко звучит и, вероятно, его целью является заставить противников Европы, а это, в первую очередь, президент России Владимир Путин, передумать об использовании 5500 ядерных боеголовок, которыми обладает Россия, против целей в Европе.

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Однако, хотя оба государства официально заявили, что их ядерные арсеналы могут и, вероятно, будут координироваться в случае чрезвычайной угрозы безопасности Европы, большая часть территорий этих стран пока и так защищена ядерным зонтиком США.

Поэтому, как говорится в материале, эта последняя декларация является скорее дополнением к уже существующему соглашению, чем новая парадигма. Отмечается, что Франции и Великобритании легко обещать нечто подобное, когда они четко понимают, что в любой крупный вооруженный конфликт в Европе, скорее всего, так или иначе будут втянуты США.

Автор статьи указывает, что в случае, если Россия применит ядерное оружие против стран Балтии, а этот сценарий сейчас выглядит маловероятным, в пресс-релизе нет четкого ответа, смогут ли эти страны действительно рассчитывать на помощь от Франции и Британии.

Помощь Украине от Франции и Великобритании

Ранее УНИАН сообщал, что Франция и Великобритания намерены увеличить численность совместных экспедиционных сил до 50 тысяч и после прекращения огня в Украине их могут развернуть на нашей территории для поддержания мира.

Также мы писали, что в Генштабе Франции считают, что поражение Украины в войне против России может представлять серьезную угрозу для Парижа.

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