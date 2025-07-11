Новый формат для рекламодателей уже доступен на платформе Telegram Ads.

В мессенджере Telegram появится новый вид рекламы. Платформа будет отображать рекламные баннеры поверх видеороликов во время их просмотра, пишет Adindex.

Текстовый баннер будет виден через пять секунд после начала просмотра видеоролика. Пользователи не смогут закрыть его девять секунд, а через полминуты он исчезнет автоматически.

Новый формат для рекламодателей уже появился на платформе Telegram Ads. Известно, что рекламодателям предлагается заказать текстовый баннер, который будет рассчитан на подписчиков конкретных каналов или заранее сформированные аудитории.

Видео дня

Отмечается, что рекламный баннер не будет прерывать воспроизведение видеоролика. Он будет находится в нижней части экрана и интегрирован в пользовательский просмотр видео.

Пока неизвестно, будут ли пользователи с подпиской Premium видеть новые рекламные баннеры. В Telegram пока официально не прокомментировали эту информацию.

Telegram - другие новости

Ранее в Telegram вышло крупное обновление, которое добавило в мессенджер много новых функций. В частности, появилась возможность писать личные сообщения каналам. Также был внедрен редактор голосовых сообщений.

Кроме того, миллиардер Илон Маск опроверг заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что Telegram и компания xAI договорились о партнерстве сроком на один год. Он отрицает, что чат-бот Grok будет встроен непосредственно в мессенджер.

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