Речь идёт о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из РФ - фактически это глобальное нефтяное эмбарго.

Президент США Дональд Трамп 14 июля может заявить о введении новых санкций против России. Об сообщил обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, отметив высокую неопределенность относительно позиции Белого дома.

Издание The Times пишет, что он всерьёз изучает возможность введения жёстких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Индию и Турцию. Речь идёт о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из РФ - фактически это глобальное нефтяное эмбарго.

По данным издания, причиной такого подхода стало недовольство Трампа отказом Путина от переговоров и продолжением ударов по гражданским объектам в Украине. Ранее он называл законопроект "слишком жёстким", но теперь заявил, что "тщательно его изучает".

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The Times пишет, что главный вопрос - риск экономических последствий. В Белом доме хотят, чтобы отмена санкций оставалась в полномочиях президента, в то время как Конгресс предлагает ограниченный контроль. Даже частичное внедрение этих мер, по мнению аналитиков, может сильно ударить по экономике РФ.

Новые санкции США против РФ

Сенаторы-республиканцы уверены в том, что в этом месяце будет принят закон о санкциях против России, который инициировал союзник Трампа Линдси Грэм. Такая уверенность появилась после того, как американский лидер раскритиковал российского президенгта Владимира Путина за усиление обстрелов украинских городов.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун отматил, что в Сенате есть огромная двухпартийная поддержка по этому законопроекту.

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