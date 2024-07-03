Политик отметил, что Зеленский припомнил ему неудачный опыт договоренностей с Россией о прекращении огня.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что президент Владимир Зеленский в разговоре отверг предложенное им "перемирие" Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта.

Как пишет "ЕвроПравда", в заявлениях для прессы после окончания двусторонних переговоров Орбан сказал, что предлагал Зеленскому безотлагательное прекращение огня на фронте, что ускорило бы мирные переговоры. Венгерский премьер подчеркнул, что не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы.

В интервью пропутинскому журналисту, который прибыл в Киев вместе с венгерской делегацией, Орбан подтвердил предположение о том, что Зеленский отверг его идею "немедленного перемирия".

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По его словам, украинский лидер заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку Украина имеет плохой опыт попыток перемирия с Россией. Подобные перемирия "не были хорошими для Украины", процитировал его слова Орбан.

Орбан в Киеве - что предлагал и к чему призывал

Как сообщал УНИАН, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров со страной-агрессором, с Российской Федерацией. В то же время, по словам Орбана, Зеленский высказал по этому поводу откровенное мнение. Но венгерский премьер не конкретизировал, как именно ему ответил президент Украины.

В свою очередь, во время заявлений для прессы, Зеленский в присутствии Орбана заявил онеобходимости сохранения военной поддержки Украины на достаточном уровне, в частности, украинской обороны от российского террора.

В то время, как Орбан в Киеве призвал прекратить огонь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и войну в Украине и не только.

У Путина считают, что премьер-министр Венгрии в Киеве будет отстаивать интересы Евросоюза, а не своей страны. Представитель правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

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