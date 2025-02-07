Учитывая крайне высокий уровень потерь российских оккупантов на войне в Украине, армия РФ - в минусе, и ее спасают только иностранные наемники. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью "Укринформу".
Он отметил, что в России мобилизация не останавливается, просто она переведена на контрактную форму. Кроме того, Путин пытается больше привлекать в свою армию заключенных, жителей временно оккупированных территорий, солдат из Северной Кореи, иностранных наемников.
По словам Гаврилюка, в 2024 году в российскую армию на контракт набрали не менее 427 тысяч военнослужащих, то есть ежемесячно армия РФ пополнялась примерно на 36 тысяч военных. В то же время за последний квартал 2024 года и в январе 2025 года враг ежемесячно терял более 40 тысяч солдат на поле боя в Украине.
"То есть российская армия - в минусе, если не учитывать наемников, солдат из Северной Кореи... Однако у России остается огромный мобилизационный ресурс внутри страны. Сейчас многие из них пополняют армию, и неважно, что больше срабатывает - финансовый стимул или пропаганда", - отметил он.
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По данным ISW, в Курской области ВСУ начали новую волну механизированных штурмов и продвинулись в тылу россиян на юго-восток от Суджи.
Между тем командир 503-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП), подполковник Богдан Пржегалинский отметил, что пока нет никаких предпосылок к тому, что российские войска собираются останавливаться на востоке, поэтому не надо себя тешить надеждами о том, что они "ограничатся Донецкой областью".