В начале апреля украинские беженцы получили письмо, в котором их призвали покинуть США, но позже это уведомление назвали ошибкой.

В США по программе "Единство для Украины", разработанной еще при администрации экс-президента Джо Байдена, живут почти четверть миллиона украинских беженцев. Многие из них подали заявки на получение политического убежища, временного статуса и других форм иммиграционной помощи, но с приходом к власти Дональда Трампа украинские беженцы опасаются, что помощь для них будет отменена, пишет Bloomberg.

Отмечается, что сразу после вступления в должность президента США во второй раз Трамп распорядился пересмотреть все программы гуманитарного условного освобождения иностранных граждан, а также приостановил их действие на 90 дней. Многие украинские беженцы, которые прибыли в США по программе "Единство для Украины", ожидали новостей от американской администрации весной этого года.

Загадочное письмо для мигрантов

В агентстве поделились, что вместо новостей 3 апреля украинские мигранты получили электронное письмо от Министерства внутренней безопасности США, в котором говорилось о том, что "программы гуманитарного условного освобождения прекращены". Более того, в письме украинцев призвали покинуть США.

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Журналисты выяснили, что на следующий день украинским мигрантам пришло второе письмо, в котором говорилось, что предыдущее уведомление было отправлено по ошибке. Тем не менее украинцы все еще сомневаются в том, что программы помощи продолжат действовать.

"Это просто создало хаос в обществе. Как можно нормально работать и управлять своей семьей, если ты постоянно находишься под таким давлением?", - сказал журналистам Эдем Уппа, 29-летний выходец из Крыма, который живет в США с 2015 года.

В агентстве подчеркнули, что Министерство внутренней безопасности США не подтвердило, сколько человек получили письмо, и не объяснило, как произошла ошибка. Журналисты предположили, что письмо было предназначено нелегальным мигрантам, но его по ошибке получили и те, кто легально въехал в Штаты.

Иммиграционный адвокат из бостонской фирмы Cameron, Micheroni & Silva Николь Мишерони рассказала журналистам, что она также получила это сообщение от Министерства внутренней безопасности, хотя она занимается делами о предоставлении убежища и депортации. По ее словам, один из клиентов использовал ее контактную информацию вместо своей собственной.

"Похоже, сообщение пришло всем, чей адрес электронной почты попал в систему. Это письмо просто заставляет людей паниковать, хотя они имеют полное право остаться", - поделилась Мишерони.

Украинские беженцы обеспокоены неопределенностью

В разговоре с журналистами 32-летняя бывшая госслужащая из Киева по имени Лолита заявила, что до конца мая планирует решить, оставаться ли в США. Она поделилась, что переехал в Штаты в январе 2023, через несколько месяцев после того, как ракета упала менее чем в километре от ее дома. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе, а в январе истек срок действия ее двухлетнего гуманитарного разрешения.

"Моя ситуация здесь очень слабая. Мы думаем, что не услышим никаких новостей от правительства, и нам просто нужно жить с этой ситуацией, как она есть", - сказала Лолита.

Украинские беженцы в США - другие новости

Ранее в The Telegraph писали, что украинские беженцы продолжают пристально следить за ситуацией в войне. Отмечается, что они возмущены тем, как США ведут переговоры о мире в Украине.

Кроме того, Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США Дональда Трампа сообщало, что американское правительство отменит временный легальный статус примерно для 240 тысяч украинцев, бежавших от войны. В агентстве отметили, что эта мера, введение которой запланировано на апрель, станет ошеломляющим отходом от гостеприимства, которое украинцы получили при администрации экс-президента Джо Байдена.

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