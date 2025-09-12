Трамп обещал ввести жесткие санкции против России и ее торговых партнеров, но этого так и не произошло.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что ему под силу повлиять на любого другого лидера, чтобы контролировать мировые события. Тем не менее есть два известных исключения - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский диктатор Владимир Путин, пишет Axios.

Отмечается, что российско-украинская война, а также конфликт между Израилем и Палестиной стали главными вызовами для Трампа во внешней политике. Он обещал положить конец этим военным конфликтам, но этого так и не произошло.

Источник рассказал журналистам, что Трамп признался своим доверенным лицам в том, что он неправильно оценил стремление Путина к миру. Тем не менее он отвергает предположение, что им манипулирует Нетаньяху.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп и его команда испытывают схожее разочарование по поводу своей неспособности положить конец войнам в Украине и Газе. Более того, он публично говорил о том, что Путины и Нетаньяху разочаровали его.

В издании напомнили, что Трамп обещал ввести жесткие санкции против России и ее торговых партнеров, если Путин не докажет то, что он стремится достичь мира с Украиной. Тем не менее в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши, что вывело уровень угрозы для Запада на новый уровень.

Даже после этого угрозы президента США так и не воплотились в реальность. Вместо этого американская администрация продолжает перекладывать ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и ее торговых партнеров за покупку российской нефти.

"Президент готов наложить серьезные санкции на Россию, но подчеркивает, что Европа должна активизироваться и сделать то же, что и он, чтобы оказать давление на страны, финансирующие войну", - объяснил чиновник.

Сикорский раскритиковал решения Трампа по России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России, но вместо этого он устроил российскому диктатору Владимиру Путину саммит на Аляске. Он раскритиковал недавние решения американского лидера в отношении Москвы.

"Мы должны были получить санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы сказали, нападения усилились", - сказал глава МИД Польши.

