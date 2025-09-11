Среди прочего страна предоставит для ВСУ 18 новых систем Archer.

Швеция объявила о 20-м пакете военной поддержки Украины на сумму 836 миллионов долларов. Об этом в сети Х сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

По его словам, Швеция, в частности, закупит 18 новых самоходных артиллерийских установок Archer и 155-мм боеприпасы на сумму 327 миллионов долларов, и таким образом, общий арсенал Archer в Украине возрастет до 44 систем. Политик подчеркнул, что украинские военные, которые используют это оружие, подтвердили его эффективность против российских целей.

"В морской сфере мы закупим материальные средства на сумму 190 миллионов долларов. Среди прочего - мобильные береговые радиолокационные системы, новые морские вспомогательные суда с гранатометами и беспилотные системы. 32 переданные боевые катера 90-го класса получат дополнительные датчики, системы вооружения и радары", - отметил Йонсон.

Кроме того, сообщил он, шведские вооруженные силы предоставят Украине 500 мотоциклов и вспомогательное оборудование, такое как грузовики и тракторы, на сумму 12,7 миллиона долларов.

"Пожертвованные Украине зенитные системы Tridon Mk 2 получат радиолокационные датчики и системы управления. Кроме того, предоставляется больше программируемых 40-мм зенитных боеприпасов", - рассказал Йонсон.

Также он сообщил о "дополнительных секретных системах и проектах", которые войдут в пакет помощи.

"Российская армия может ожидать шведско-украинских сюрпризов в будущем. Швеция будет продолжать оказывать жесткое давление на Россию, пока не остановит эту войну", - добавил министр обороны.

Помощь Швеции для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, в конце марта 2025 года Швеция объявила крупнейший пакет военной помощи для Украины – его размер оценили в 1,6 млрд долларов. В него входила поддержка противовоздушной обороны Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

В мае стало снова известно о большом пакете помощи Украине от Швеции. Речь шла о сумме 4,8 миллиарда крон (около 417 миллионов евро). Эти деньги направлялись на закупку датчиков мин, автомобилей, средств индивидуальной защиты, беспилотных летательных аппаратов, коалицию морских способностей, IT-коалицию и т.д.

В июле Швеция выделила новую военную помощь Украине на сумму 1,5 миллиарда шведских крон (около 130 миллионов евро). Тогда в пакет вошли более десяти новых стволов для самоходных артиллерийских установок Archer, дальнобойные и подводные средства, грузовики Volvo и Scania, новая контейнерная система для ускоренной разгрузки оборудования.

