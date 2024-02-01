Злоумышленник и его сообщник пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

На основании собранных Государственным бюро расследований доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В бюро напомнили, что в июле 2022 года сообщили о подозрении гражданину РФ и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

"Крупное украинское предприятие ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец – гражданин РФ Игорь Чуркин – потратил деньги по собственному усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге. Поэтому российский бизнесмен разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком", – отметили в ГБР.

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Отмечается, что подконтрольный олигарху руководитель предприятия, под контролем сына олигарха подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении.

"Такое заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество", – добавили в ГБР.

Российский бизнес в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2022 года гражданину России и руководителю предприятия-должника было сообщено о подозрении по статье 383 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение органа досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сопряженные с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.

Также Государственное бюро расследований задержало топ-менеджмент концерна, который по сей день продолжал обеспечивать российский военно-промышленный комплекс системами заграждения.

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