Поляки готовились отражать атаку крылатых и баллистических ракет, отметил Валерий Романенко.

Польша активнее всего готовила свою противовоздушную оборону, однако они все равно не были готовы к российской атаке БПЛА. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

"Они закупали системы Patriot. Они создавали собственную автоматизированную систему Wisła с рядом подсистем. Но они не готовы были к такому характеру боеприпасов, как ударные дроны. Поляки готовились отражать атаку крылатых и баллистических ракет. Или налеты самолетов. И поэтому они оказались немного не готовыми, что прилетят другие средства поражения", - сказал Романенко.

Он пояснил, что проблемой Польши является то, что их радары не могут обнаруживать некоторые БПЛА, такие как российские "Герберы" из-за их небольшой скорости.

"Немножко лучше ситуация с "Шахедом", у них скорость более 200 километров в час, а у "Герберы" около 120 километров. Поэтому радары просто "Герберу" не видят. А значительное количество тех беспилотников, которые залетели в Польшу, были "Герберами". Поэтому те, что они видели - четыре "Шахеды", которые успели увидеть, отловить и сбить", - добавил Романенко.

Эксперт пояснил, что Украина лучше оптимизирована на борьбу с беспилотниками. В частности благодаря наличию портативных систем, которые способны обнаруживать и отслеживать "Шахеды". Романенко объяснил:

"У нас есть такие системы, как Gepard. Артиллерийская система с радиолокационным управлением. У нас есть несколько систем немецких Skynex. Они тоже артиллерийские с радиолокационным управлением. У нас есть мобильные группы, есть системы РЭБ, оптимизированные для постановки помех на тех частотах, на которых работают навигационные системы "Шахедов" У поляков такого нет. Им надо будет начинать с нуля, с систем обнаружения "Шахедов" - это их больное место".

Удар России по Польше: важные новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что атака российских БПЛА на Польшу была продуманной. Он также заявил, что Украина предложила Варшаве помощь в борьбе с российскими БПЛА, поскольку "Patriot" Польше в борьбе с "Шахедами" не помогут".

Также Зеленский сравнил атаку российских БПЛА на Польшу с захватом россиянами Крыма в 2014 году. Он отметил, что сейчас более технологичная война, для которой не надо, чтобы "зеленые человечки", как их называли, зашли просто на вашу территорию.

