Сегодня по его делу должны были вынести приговор.

В Швеции застрелили иракского активиста Салвана Момику, известного сожжением Корана и участием в антиисламских акциях.

Как пишет The Washington Post, убийство произошло за несколько часов до вынесения приговора по делу об "агитации против этнической или национальной группы". Стокгольмский окружной суд подтвердил, что подсудимого застрелили, заседание перенесли на понедельник.

По данным СМИ, 38-летнего активиста убили во время перестрелки. Незадолго до убийства он вел прямую трансляцию в TikTok. В полиции Стокгольма сообщили, что нашли мужчину с огнестрельными ранениями вечером 29 января. Правоохранители задержали пять человек.

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Второй обвиняемый по делу о сожжении Корана уже написал в микроблоге X, что его также могут убить: "Я следующий".

Сожжение Корана в Швеции

Напомним, летом Момика сжег Коран перед мечетью в Стокгольме. Его действия вызвали волну возмущения в разных частях мусульманского мира. По данным СМИ, мужчина приехал в Швецию в 2018 году, он имел временный вид на жительство

В том же году возле посольства Турции в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран.

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