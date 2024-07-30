Завести в Азово-Черноморский регион другой российский паром - вполне реально.

Представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что происходит в морской акватории, где РФ держит три субмарины и пытается решить логистический вопрос после поражения парома "Славянин".

По информации спикера, в Черном море с 29 июля остаются три подводные лодки - носители ракет "Калибр", общий залп которых может достигать 12 единиц.

"Это больше похоже на обучение личного состава, но, однако такие учения периодически завершается практическими стрельбами. Поэтому всегда следует ожидать опасность от этих единиц и мы, соответственно, ее ожидаем", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

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Он добавил, что в Азовском море корабли РФ отсутствуют - они покинули акваторию после поражения Силами обороны парома "Славянин", который обеспечивал военную логистику оккупантов на юге Украины. Спикер рассказал, что заменить этот паром противнику пока нечем, потому что фактически это была последняя такая их единица в Азово-Черноморском регионе.

Военный предположил, что захватчики могут попытаться завести в названную акваторию аналогичное плавсредство, даже из Европы, через Средиземноморье. Как пояснил Плетенчук, это возможно, потому что паром - не военная единица, ее могут пропустить даже через Босфор, который сейчас закрыт для боевых кораблей.

"Но пока еще такой информации нет", - добавил спикер.

По его мнению, у оккупантов еще остаются соответствующие запасы, которые были завезены на определенную территорию до поражения "Славянина", также, вероятно, они будут пытаться увеличивать нагрузку на Керченский мост.

Также представитель ВМС ВСУ прокомментировал то, что в минувшие выходные во время празднования дня российского флота в Каспийске были замечены два малых ракетных катера "Амур" и "Туча" проекта "Каракурт" из состава Черноморского флота РФ. Враг перебросил их в Каспийское море в начале мая.

"Они могут иметь до 8 ракет на борту. Именно этого проекта "Циклон" и "Аскольд", которые были поражены Силами обороны в Крыму. Эта серия из пяти единиц, которые строились для ЧФ РФ. Пятая единица еще на стапелях", - рассказал Плетенчук.

Он добавил, что указанные ракетные катера еще не прошли соответствующих испытаний и не сделали ни одного выстрела.

В то же время Плетенчук напомнил, что у РФ есть еще три флота - Северный, Балтийский, Тихоокеанский и Каспийская флотилия.

"Но это - другие театры, и там другое противостояние. Теоретически определенные корабли оттуда могут зайти (в Черное море - УНИАН), используя внутренние воды РФ, но в том нет смысла для них...", - рассказал представитель ВМС ВСУ.

Он также рассказал, что в Черном море остается минная опасность, и военные моряки постоянно проводят соответствующие мероприятия.

"Морской коридор работает, мы приближаемся к отметке 60 млн тонн перегруженных по этому коридору. Обычно, это украинское зерно, агропродукция", - сказал спикер.

В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS). В частности, за последние сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили в Черное море - 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 8 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Плетенчук уточнил, что AIS выключают две категории судов. Иностранные, которые позволяют себе нарушать международное право - определенные единицы, которые заходят в оккупированные порты на Азове и в Крыму. Одно из таких было недавно задержано Украиной на Дунае.

Остальные суда - те, которые россияне используют для внутреннего транзита - вывозят зерно, металл из оккупированных портов Мариуполя и Бердянска и перебрасывают в свои внутренние порты, а затем продают как собственную продукцию.

Обстановка в Черном море

29 июля российские захватчики вывели в Черное море сразу три субмарины, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Как сообщил представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, такое произошло впервые - фактически, это все такие единицы имеющиеся в Азово-Черноморском регионе. Такая практика применения ранее не внедрялась.

По словам спикера, в Черном море враг фактически свел присутствие своих боевых единиц, которые реально время от времени находятся в акватории, в основном именно подводными лодками. Также иногда на внешний рейд в Новороссийске (РФ) примерно на час выходят фрегаты "Адмирал Макаров" или "Адмирал Эссен", чтобы "отстреляться" и быстро возвращаются на базу.

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