Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва якобы готова двигаться вперед на основе мирной концепции, предложенной Соединенными Штатами.
Как сообщает пресс-служба российского МИД, Лавров заявил, что во время саммита на Аляске правитель РФ Владимир Путин "подробно повторил каждый элемент" плана, который представил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Президент Путин спросил: "Правда ли это? Или это так?" - и все было подтверждено", - сказал Лавров.
По его словам, после этого российский лидер выразил готовность принять предложенную американскую концепцию "и двигаться дальше в практическом плане". В то же время, как утверждает Лавров, со стороны Вашингтона прямого ответа не поступило.
"Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками", - добавил министр.
Мирные переговоры - что известно
Ранее сообщалось, что во время переговоров в Анкоридже США представили России проект условий для возможного прекращения войны в Украине, однако детали документа официально не раскрывали.
Впоследствии Путин и Трамп якобы согласовали саммит в Будапеште, но сначала должны были состояться переговоры на уровне Госдепа и МИД РФ. Как сообщалось, встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио"пока отложена". Затем Трамп объявил, что саммита в Будапеште не будет.
Последние заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о войне в Украине посылают четкий сигнал о планах России в войне, отмечал Институт изучения войны.