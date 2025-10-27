Москва утверждает, что готова принять мирную концепцию США по Украине, но ожидает ответа Вашингтона.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва якобы готова двигаться вперед на основе мирной концепции, предложенной Соединенными Штатами.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, Лавров заявил, что во время саммита на Аляске правитель РФ Владимир Путин "подробно повторил каждый элемент" плана, который представил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Президент Путин спросил: "Правда ли это? Или это так?" - и все было подтверждено", - сказал Лавров.

Видео дня

По его словам, после этого российский лидер выразил готовность принять предложенную американскую концепцию "и двигаться дальше в практическом плане". В то же время, как утверждает Лавров, со стороны Вашингтона прямого ответа не поступило.

"Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками", - добавил министр.

Мирные переговоры - что известно

Ранее сообщалось, что во время переговоров в Анкоридже США представили России проект условий для возможного прекращения войны в Украине, однако детали документа официально не раскрывали.

Впоследствии Путин и Трамп якобы согласовали саммит в Будапеште, но сначала должны были состояться переговоры на уровне Госдепа и МИД РФ. Как сообщалось, встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио"пока отложена". Затем Трамп объявил, что саммита в Будапеште не будет.

Последние заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о войне в Украине посылают четкий сигнал о планах России в войне, отмечал Институт изучения войны.

