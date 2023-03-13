Правящая Коммунистическая партия Китая усилит партийный контроль над вопросами безопасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил,что Китай должен модернизировать свои вооруженные силы, чтобы превратить их в "великую стальную стену".

Выступая впервые за свой беспрецедентный третий срок на посту главы государства, Си Цзиньпин призвал Китай усилить свою способность защищать национальную безопасность и управлять общественной безопасностью, пишет Sky News.

"Безопасность - основа развития, стабильность - предпосылка процветания", - сказал он на закрытии ежегодной сессии парламента.

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Ожидается, что правящая Коммунистическая партия усилит партийный контроль над вопросами безопасности.

Это произошло после того, как Си заменил высокопоставленных сотрудников службы безопасности своими доверенными союзниками.

Си сказал, что Китай должен противостоять "про-независимой и сепаратистской деятельности на самоуправляемом острове Тайвань", который Китай считает своим.

Он сказал, что Китай должен добиться большей самостоятельности и силы в науке и технологиях после того, как США заблокировали доступ Китая к оборудованию для производства микросхем и другим передовым технологиям.

Переизбрание Си Цзиньпиня - подробности

10 марта главу КНР Си Цзиньпиня вновь переизбрали на должность председателя Китая - он стал первым в истории страны руководителем, которого выбрали на третий срок.

Главой правительства Китая стал многолетний соратник действующего лидера КНР Си Цзиньпина - Ли Цян. Ранее он возглавлял городской комитет Коммунистической партии Китая в Шанхае.

Новым министром обороны Китая стал генерал, находящийся под санкциями США из-за оружия РФ.

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