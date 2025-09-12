Он отмечает, что мы бы хотели "еще несколько таких американских систем для нашего государства".

У США есть еще одна система противовоздушной обороны, не хуже зенитно-ракетного комплекса Patriot - специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог. Так в своем выступлении на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия" пошутил президент Украины Владимир Зеленский.

"Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что у Соединенных Штатов есть ПВО не хуже, чем "Петриоты". Об этом действительно, господин генерал, говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, Кит Келлог, киевляне точно могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины. Мы бы хотели действительно еще несколько таких американских систем для нашего государства", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что это не совсем шутка, ведь когда в Киеве находится представитель президента Соединенных Штатов Америки, россияне не наносят массированных ударов по Украине, в частности не бьют по украинской столице.

Видео дня

В то же время, отметил Зеленский, с представителями других государств это не работает. "Возможно, сработало бы с представителем Китая, но, похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить если не всю войну, то хотя бы удары", - сказал президент и добавил, что это также не работает с представителями международных организаций, в частности крупнейших.

Президент выразил мнение, что у США "есть сила, чтобы так влиять на Путина, чтобы он по крайней мере корректировал свое поведение".

Зеленский также добавил, что "готов предоставить генералу Келлогу гражданство, все, что нужно, квартиру... все что нужно, если это побудит Россию к прекращению огня".

В Европе критикуют Трампа

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Трамп должен был ввести жесткие санкции против России, впрочем вместо этого он устроил президенту России Владимиру Путину саммит на Аляске.

Сикорский отметил, что Россию нужно лишить ресурсов, необходимых для продолжения войны против Украины.

