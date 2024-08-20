Отмечается, что между Варшавой и Берлином возник конфликт, но страны все еще пытаются сотрудничать.

Информации о том, что группа украинцев взорвала газопроводы "Северный поток", используя Польшу в качестве логистической базы, вызвало спор между Берлином и Варшавой. Польша и Германия – союзники США, которые поддерживают Украину.

Издание The Wall Street Journal, что премьер-министр Польши Дональд Туск обрушился с критикой на Германию после того, как в результате почти двухлетнего немецкого расследования выяснилось, что в сентябре 2022 года группа украинцев саботировала крупнейшую в мире систему морских газопроводов. В операции участвовала небольшая арендованная яхта и команда из шести человек.

Власти Польши не стали выполнять ордер на арест одного из предполагаемых членов команды, выданный немецкими властями в июне. Подозреваемый впоследствии бежал на свою родину в Украину, что вызвало возмущение некоторых жителей Германии.

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В конце прошлой недели польские прокуроры направили официальное письмо немецким коллегам, чтобы сообщить, что подозреваемый покинул страну. В письме содержался вопрос о том, будут ли немецкие следователи по-прежнему заинтересованы в том, чтобы польские власти провели обыск в доме подозреваемого под Варшавой.

По словам источника, немецкие власти расценили это письмо как "добавление оскорбления к оскорблению" после того, как польские власти не предприняли никаких действий в связи с ордером на арест.

Польские прокуроры публично заявили, что они не сразу арестовали подозреваемого, потому что их немецкие коллеги допустили ошибку, когда просили о его задержании - не внесли адрес подозреваемого в европейский реестр. Немецкие власти отрицают это. Тогда польские власти заявили, что служба внутренней безопасности страны ABW должна рассмотреть этот вопрос, прежде чем будет произведен арест.

Отмечается, что немецкие чиновники были ошеломлены заявлением Туска, но решили не отвечать, чтобы избежать эскалации спора ради поддержки Украины.

"Путин - наш общий враг, и нам всем не мешало бы помнить об этом", - сказал один из высокопоставленных немецких министров.

В понедельник Россия вмешалась в ситуацию. Москва направила Германии жалобу на отсутствие прогресса в расследовании дела о "Северном потоке" и потребовала срочных переговоров о "выполнении Германией своих международных обязательств по борьбе с терроризмом".

Спор между Варшавой и Берлином назревал уже несколько месяцев. Некоторые немецкие следователи и политики утверждают, что польские власти намеренно пытались сорвать расследование. Еще в прошлом году Польша отказались предоставить записи камер видеонаблюдения с яхты, которая была пришвартована в польском порту, а также данные мобильных телефонов из этого района, утверждают немецкие следователи.

Служба внутренней безопасности Польши ABW отвергла эти претензии и заявила, что таких записей не существует.

Подрыв "Северного потока" - последние новости

Газопроводы "Северный поток" проходят через Балтийское море в Германию. Обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух ниток "Северного потока-2" были повреждены в 2022 году. Запад ведет расследование подрыва российского газопровода.

Недавно ряд немецких изданий опубликовали информацию, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока". Также утверждалось, что в подрыве газопровода подозревают еще двух граждан Украины.

Советник президента Михаил Подоляк объяснил, что у Украины просто не было необходимых ресурсов для подобной операции. По его словам, такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов, что было только у России. Он подчеркнул, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от инцидента.

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