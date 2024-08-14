Сейчас власти ФРГ разыскивают украинца по резонансному делу.

Немецкая прокуратура выдала ордер на арест по делу о подрыве "Северного потока".

Как сообщают немецкие издания ARDS, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, Владимир С., которого разыскивают власти ФРГ, до сих пор жил в Польше. Он был инструктором по дайвингу. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

В июне власти ФРГ выдали ордер на арест после расследования журналистов. Тогда же немецкая прокуратура обратилась к польским коллегам, чтобы те способствовали аресту подозреваемого. Его местонахождение было неизвестно.

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Взрывы на "Северных потоках"

Газопроводы "Северный поток", проходят через Балтийское море в Германию. Как сообщал УНИАН, обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух ниток "Северного потока-2" буди повреждены взрывами в 2022 году. Россия и Запад указывают друг на друга, но каждый отрицает свою причастность.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование по взрывам на газопроводах "Северный поток". Вывод расследования заключается в том, что шведской юрисдикции в деле нет, и поэтому расследование должно быть закрыто. Впоследствии Дания отказалась от расследования взрывов на газопроводах "Северного потока" непосредственно возле ее территориальных вод.

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаил Гончар считает, что Запад уже завершил расследование подрыва российского газопровода "Северный поток", однако не спешит обнародовать результаты.

"Достаточно быстро было все выяснено. Но не обнародуется не по той причине, чтобы не испортить отношения с Украиной... когда имеет место факт, что это сделала Россия, нужно делать решительные шаги. Здесь уже просто заявлениями не обойдешься", - отметил Гончар.

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