По данным польской стороны, подозреваемый вернулся в Украину.

Расследование подрыва газопровода "Северный поток" не повлияет на отношения Германии с Украиной. Об этом заявил заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер на пресс-конференции в Берлине. Его цитирует DW.

По его словам, выдача ордера на арест украинца по подозрению в подрыве газопроводов не окажет негативного влияния на отношения двух стран.

"Одно не имеет никакого отношения к другому. В одном случае речь идет о юридическом расследовании дела, которое имеет уголовную составляющую. Этим занимается генеральный прокурор. Германия будет так долго, как это потребуется, помогать Украине в ее оборонительной борьбе против России, ведущей против нее агрессивную войну", - заверил Бюхнер.

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По словам Бюхнера, "следствие ведется в соответствии с правом и законом, и несмотря на лица". Он добавил, что для правительства Германии "расследование акта саботажа на "Северном потоке" имеет наивысший приоритет".

Подрыв "Северного потока": последние новости

Как писал УНИАН, накануне немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока". Мужчина по имени Владимир С., которого разыскивают власти ФРГ, до сих пор жил в Польше и был инструктором по дайвингу. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

Как выяснилось, польские правоохранители не успели арестовать подозреваемого, поскольку он вернулся в Украину.

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