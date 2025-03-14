Под лозунгом "Сделаем Америку Великой Снова" Трамп разрушает один из столпов американского могущества - первенство в науке и технологиях.

Стремление администрации Трампа во что бы то ни стало сократить расходы государственного бюджета США ставят под удар научно-техническое лидерство Америки в мире. Об этом пишет Bloomberg, анализируя последние решения Белого дома.

Хотя исторически в США частный сектор был основным источником финансирования научных институтов, сокращение государственных программ, инициированное Трампом, уже сказалось и на научном секторе.

"Гарвардский университет временно приостанавливает наем преподавателей. Колумбийский университет пытается сократить федеральное финансирование до 400 миллионов долларов. Калифорнийский технологический институт оставляет постдокторские должности незаполненными", - перечисляет Bloomberg лишь некоторые из последствий.

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Эксперты предупреждают, что сокращение именно государственных научных программ может замедлить развитие американской науки. В худшем случае это может радикально изменить всю научную систему США, которая сделала Америку мировым лидером в науке после Второй мировой войны.

"Это экосистема, которая приносит пользу всем и благодаря которой США остаются на передовой. Ситуация ставит под угрозу способность нашей страны оставаться в авангарде науки и техники из-за сокращения или устранения поколения молодых технических талантов", - считает Фиона Гаррисон, глава отдела физики, математики и астрономии Калифорнийского технологического института.

Джеффри Лазо, независимый экономист, специализирующийся на рынке метеорологических прогнозов, отмечает, что, например, в сегменте прогнозирования погоды именно правительство США, а не частный сектор, было основным источником финансирования. Государственные инвестиции в Национальную службу погоды способствовали развитию рынка коммерческого прогнозирования погоды. Теперь этот рынок генерирует по крайней мере 85 миллиардов долларов экономической выгоды, что более чем в 20 раз больше, расходов правительство на этот сектор.

И в то время, как правительство США сокращает финансирование научных программ, их главный геополитический соперник, Китай, пользуется моментом и уже приглашает к себе на работу американских ученых, которые потеряли работу из-за политики "эффективности" Трампа.

Политика Трампа: последствия

Как писал УНИАН, сомнительная экономическая политика Дональда Трампа, в частности его склонность вести тарифные войны с главными торговыми партнерами США, привела к масштабному падению фондового рынка Америки. Инвесторы ожидают ухудшения ситуации в экономике США.

То же самое происходит и с долларом США, который рекордно просел по отношению к евро.

Тем временем намечается тренд на отказ других стран от закупки американского оружия, что может больно ударить по американскому ВПК. Это стало следствием безответственного решения Трампа остановить военную помощь Украине в разгар войны. Теперь правительства боятся, что не смогут использовать американское оружие, если США так же захочется остановить поставки критических запчастей или программного обеспечения.

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