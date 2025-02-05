Трамп продолжает работу над сокращением федеральных ведомств. Это коснулось и Центрального разведывательного управления.

ЦРУ — первое разведывательное ведомство, предложившее своим сотрудникам покинуть работу и получить компенсацию, в виде около восьми месяцев зарплаты и льгот в рамках стремления президента США Дональда Трампа сократить федеральное правительство.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предложило программу выходного пособия всему своему персоналу, что, по словам официальных лиц, является попыткой привести агентство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями, пишет The Wall Street Journal.

Агентство также замораживает найм новых работников, которым уже были сделаны предварительные предложения, заявил помощник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Некоторые предложения могут быть отозваны, если кандидаты не обладают необходимым опытом для реализации новых задач агентства, в том числе связанных с торговой войной Трампа и противодействием Китаю.

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СМИ пишет, что интерес к программе досрочного увольнения среди работников государственных структур оказался низким. Многие не уверены, смогут ли они устроиться на другую работу в период получения выплат или вернуться на государственную службу при смене администрации.

"Я не вижу никаких законных оснований для этого предложения со стороны президента", — заявил сенатор Тим Кейн от Демократической партии от штата Вирджиния. По его словам, ни один из избирателей не сообщил ему о намерении воспользоваться предложением.

Представители администрации Трампа заявили, что предложение также служит сигналом для сотрудников, не поддерживающих его курс, что им следует искать другую работу. Рэтклифф, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры, пообещал активизировать разведывательные операции и тайные миссии, назвав наркокартели и Китай ключевыми противниками.

"Для отважных сотрудников ЦРУ по всему миру: если все это похоже на то, ради чего вы поступали на службу, то пристегните ремни и готовьтесь менять мир. Если нет, то пора искать другую работу", - отметил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что США готовы занять Газу и выселить оттуда палестинцев. "Мы проведем там работу: разминируем территорию, проведем выравнивание территории и снос разрушенных зданий. Создадим экономическое развитие и безграничное количество рабочих мест и жилья для людей в регионе", - поделился планами президент США.

Кроме того, Украина активно работает над встречами между командами Зеленского и Трампа. По словам посла Украины в США, посольство имеет хорошие контакты с госсекретарем Марком Рубио и советником по нацбезопасности Майклом Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.

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