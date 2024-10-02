По его словам, коалиция помощи Украине является ярким примером распределения бремени.

Решение Запада помочь Украине защититься от полномасштабного вторжения России имело решающее значение для беспрецедентного сближения Азии и Европы.

Об этом в статье для Foreign Affairs под названием "Стратегия обновления Америки" пишет государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, небольшое количество стран - прежде всего Россия, Иран, Северная Корея и Китай - хотят изменить основополагающие принципы международной системы:

"Несмотря на различия в формах правления, идеологии, интересах и возможностях, эти ревизионистские государства стремятся укрепить автократическое правление внутри страны и утвердить сферы влияния за рубежом. Все они хотят решать территориальные споры с помощью принуждения или силы и использовать экономическую и энергетическую зависимость других стран. И все они стремятся подорвать основы могущества Соединенных Штатов".

Блинкен считает, что желание кремлевского правителя Путина уничтожить Украину и решение Китая "прикрывать" Россию и подпитывать ее агрессию, ускорило сближение взглядов среди азиатских и европейских стран.

"Вероятно, самый существенный сдвиг, которого мы добились, произошел не внутри регионов, а между ними. Когда он начал свое вторжение, Путин думал, что сможет использовать зависимость Европы от российского газа, нефти и угля, чтобы посеять раздор и ослабить ее поддержку Украины. Но он недооценил решимость европейских стран - и готовность союзников в Азии помочь им", - добавил госсекретарь.

Он называет глобальную коалицию помощи Украине ярким примером распределения бремени. Так, США выделили на поддержку страны 94 миллиарда долларов, а европейские, азиатские и другие партнеры - почти 148 миллиардов.

Тем временем Россия получает помощь от своих партнеров. В статье указывается, что Северная Корея поставила РФ миллионы артиллерийских снарядов, баллистических ракет и пусковых установок, а Иран построил завод по производству дронов и отправил ей сотни баллистических ракет. Тем временем китайские компании ускорили поставки машин, микроэлектроники и других товаров двойного назначения, необходимых стране-агрессору для производства оружия и боеприпасов.

В ответ Путин согласился поделиться с КНДР передовыми военными технологиями, а также увеличил поддержку Тегерана. Все это несмотря на то, что Иран продолжал финансировать тех, кто осуществлял террористические атаки на персонал и партнеров США на Ближнем Востоке и в Красном море.

Роль помощи США в войне

Как известно, Штаты являются важным партнером Украины и оказывают ей серьезную военную поддержку. Уже в ноябре в стране пройдут президентские выборы, исход которых беспокоит не только Украину, но и многие другие страны.

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил администрацию действующего лидера Джо Байдена во "втягивании" Штатов в войну с Россией. Он пообещал, что "выведет" страну из нее.

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