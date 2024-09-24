Он винит Байдена в том, что тот "втянул" США в войну.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что они должны выйти из войны России против Украины.

Во время одного из митингов в штате Джорджия политик обвинил Джо Байдена и Камалу Харрис в том, что они "втянули" США в эту войну. "Они не могут нас вытащить. Я наблюдал за ним. "Мы победим. Мы победим", - он повторяет это уже три года", - цитирует Трампа СNN.

Он снова назвал украинского президента Владимира Зеленского "лучшим продавцом на Земле", который получает помощь для Украины во время каждого визита в Соединенные Штаты. Также политик сравнил объемы помощи, которые предоставили Украине США и европейские страны.

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"Мы застряли в этой войне. Если я буду президентом, я сделаю это, я проведу переговоры. Я выберусь оттуда. Мы должны выйти. Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим". А что будет, если они победят? Это то, что они делают, они ведут войны. Как кто-то сказал мне на днях, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Это то, что они делают, они воюют. И это неприятно", - сказал Трамп о России.

Заявления Трампа о войне

Как известно, американский политик постоянно обещает завершить войну в Украине еще до того, как займет пост президента. Он не раскрывает детали своего "плана", однако говорит, что способен посадить Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров.

Во время дебатов с Камалой Харрис политика спросили, считает ли он, что победа Украины в этой войне в интересах США. Он ответил, что в интересах Штатов "просто закончить войну, договориться о соглашении".

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