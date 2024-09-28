Госсекретарь заявил о серьезной обеспокоенности США относительно поддержки КНР оборонной промышленной базы России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД Китая Ван И и после этого вдруг сказал, что заявления Пекина о мире в Украине не совпадают с действиями.

Как пишет Reuters, их встреча состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Госсекретарь заявил о серьезной обеспокоенности США относительно поддержки КНР оборонной промышленной базы России. Кроме того, он поднял вопрос "опасных и дестабилизирующих действий" Пекина в Южнокитайском море.

По словам Блинкена, около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует агрессор, происходят из Китая и Гонконга. Это помогает Кремлю производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, чтобы продолжать войну против Украины.

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"Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые фактически помогают Путину продолжать агрессию, это совсем не согласуется", - подчеркнул чиновник.

Ван И ответил, что Штаты должны прекратить дискредитировать и подбрасывать доказательства против Китая, а также "накладывать санкции без разбора и использовать этот конфликт для создания и поощрения конфронтации между различными лагерями".

Война в Украине - позиция Китая

Ранее Ван И отмечал, что Китай не откажется от собственных усилий по достижению мира в Украине. Также на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Китая заявил, что Украина и Россия должны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Впоследствии стало известно, что Китай вместе со странами Глобального Юга планирует создать платформу "Друзья Мира", которая будет направлена на "политическое урегулирование войны в Украине".

Несмотря на это, недавно в Reuters сообщили, что Россия запустила в Китае оружейную программу по разработке и производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования на войне против Украины.

The Times на днях написал, что Китай поставляет России дроны для испытаний на войне в Украине.

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